Sorteo de cinco aspiradoras Bissell para los participantes de la Can We Run Málaga

La Can We Run Málaga ya está en marcha, aunque este año lo haga de forma virtual por cuestiones sanitarias. La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica no ha querido dejar de celebrar este evento en el que los malagueños celebran la relación de amistad y cariño con sus mascotas. Bissell no ha querido perderse esta oportunidad y se ha sumado a la Can We Run ofreciendo cinco aspiradoras para sortear entre los participantes a este evento perruno en Málaga.

La forma de entrar en el sorteo es muy sencilla y para ello lo primero es inscribirse como participante en la carrera virtual con mascotas de la Can We Run, con un precio de inscripción de 5 euros por dorsal y que se destinarán íntegramente a ayudar a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga. El enlace para las inscripciones de la Can We Run es: https://www.canwerun.com/malaga/

Una vez inscrito, quédate atento a la cuenta de Instagram de la Can We Run, donde se publicarán las condiciones del sorteo.

Entre los participantes se realizará el sorteo de estas aspiradoras Bissell, consideradas entre las mejores del mercado y especialmente diseñadas para recoger el pelo de las mascotas,

Las bases de participación en el sorteo de Can We Run Málaga en Instagram son estas: