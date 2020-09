"La sostenibilidad no es una opción, es el único camino posible"

Tras 'El Secreto de Ibosim', la primera película de cine con huella de carbono 0, este realizador asegura que su «compromiso con la sostenibilidad será permanente». Así, junto con Prensa Ibérica, empresa editora de este periódico, y bajo el título 'Actuando en Verde', está organizando una gira por España para debatir sobre el medioambiente. Además, quiere realizar una serie denominada 'Motor de Cambio' para dar a conocer historias relacionadas con la sostenibilidad. Para ello, cuenta ya con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

PEste miércoles viene a Málaga a dar una conferencia en el marco de Greencities. ¿Cuál es la relevancia de este evento?

R Tiene una doble relevancia. Creo que ya es imparable trabajar para construir un futuro sostenible, y es importantísimo que una ciudad que tiene el empuje de Málaga acoja este evento. Además, la capital malagueña demuestra otra vez que tomando todas las precauciones debidas se puede seguir trabajando y desarrollando proyectos significativos. Greencities es una gran oportunidad y un gran impulso para compartir las inquietudes y los avances tecnológicos, de infraestructuras, de movilidad, entre otros, que se están generando y para debatir sobre cómo deben ser las ciudades en las que queremos vivir: ciudades más humanas y humanizadas, más y mejor conectadas, respirables, vivibles... En definitiva, sostenibles. Así que quiero felicitar a Málaga y agradecer al Ayuntamiento y al Palacio de Ferias y Congresos por contar conmigo como ponente.

P En Greencities, empresas y profesionales se reúnen para proyectar las ciudades del futuro. ¿Cree que la sociedad de ahora piensa en el mañana?

R Sí y no. Hay personas que están haciendo cosas por el medio ambiente, que intentan preservarlo y cuidarlo, pero la gran mayoría no piensa en el mañana. Por ello, foros como Greencities son necesarios para que la sociedad, empresas e instituciones puedan debatir sobre el futuro y compartir ideas para empezar a cambiar nuestra dirección .

P Sus proyectos suelen ser comprometidos con una infinidad de causas. El último de ellos, la película 'El Secreto de Ibosim', con el medio ambiente. ¿Qué es lo que le mueve?

R Desde siempre he tenido una vocación social muy marcada y cuando entré en el mundo audiovisual me di cuenta de que lo que vemos a través del cine, de la televisión o de internet modificaba cómo vivimos y, por ende, cómo tratamos al resto de seres humanos y también al planeta. Una vez comprendí todo eso me comprometí y, tras la película 'El Secreto de Ibosim', mi compromiso con la sostenibilidad será permanente. Quiero mostrar que todos tenemos una responsabilidad para hacer un mundo mejor y, en este sentido, la labor que podemos realizar desde el mundo audiovisual es muy grande. Pienso que es el motor más potente para cambiar el mundo, por lo que proyectos que tengan como referencia la preservación del medioambiente harán que muchas otras industrias quieran seguir ese ejemplo, además de ser una forma de concienciar a las personas.

P ¿De dónde le viene esa consciencia medioambiental?

R Al igual que la mayoría de la gente, he ido tomando consciencia poco a poco de la importancia de la sostenibilidad, de la necesidad de cuidar al planeta, de los problemas tan graves derivados del cambio climático y de la contaminación... Y, sin duda, esto es gracias a la labor de los científicos que nos han descubierto el problema; a las instituciones que cada vez hacen más cosas y promueven leyes en la buena dirección; a las fundaciones que trabajan en ello; y a algunos medios de comunicación como este que hacen de altavoces e informan y forman a los ciudadanos en estos temas.

P ¿Y en qué consisten sus nuevos proyectos?

R Como reza el título de mi conferencia, la sostenibilidad no es una opción, es el único camino posible. Después de 'El Secreto de Ibosim' comprendí que hay una necesidad enorme de seguir cuidando al planeta y pensé en que deberíamos realizar proyectos que, por un lado, sirvan de homenaje a las personas que ya están haciendo cosas en pro del medio ambiente y, por otro, que sirvan de espejo donde mirarnos. Por ello, quiero contar historias relacionadas con la sostenibilidad y estoy trabajando en dos proyectos relacionados con este tema. Uno es 'Actuando en Verde', en el que junto con Prensa Ibérica estamos organizando una gira de encuentros por varias ciudades de España, entre las que va a estar Málaga, así como Barcelona, Valencia y Vigo, para debatir y plantear soluciones en favor de la sostenibilidad del planeta, del medio ambiente, de la biodiversidad, de la economía sostenible y de la lucha contra el cambio climático. Todo ello con la participación de las instituciones y de las empresas más importantes y comprometidas en cada territorio. El otro proyecto es 'Motor de Cambio'. Se trata de una serie audiovisual en la que voy a recorrer España, mediante medios de locomoción sostenibles, para mostrar historias de personas anónimas y conocidas, asociaciones, fundaciones y empresa que ya están haciendo cosas en favor del medioambiente.

P ¿Qué pretende conseguir?

R Son proyectos muy ambiciosos porque me gustaría que hubiera un antes y un después en cuanto a la consciencia y el compromiso de las administraciones, de las empresas y de la sociedad en general. Los seres humanos somos muy ingenuos si creemos que no podemos destruir el planeta. No es verdad. Podemos y ya lo estamos haciendo. La pandemia que estamos viviendo es un claro ejemplo de las consecuencias de dañar los ecosistemas. Espero sinceramente que aprendamos de todo esto o se volverá a repetir hasta que lo hagamos.