Ondas hidráulicas para el orgasmo femenino

El Centro Médico Salud Intima de la Mujer de Málaga implanta una técnica que va a revolucionar el tratamiento de la anorgasmia femenina, a través de las ondas de choque hidráulicas. Esta nueva técnica se está desarrollando en EE.UU. con más del 80% de casos de éxito, y tras obtener también muy buenos resultados en la impotencia masculina; permite ahora corregir la falta de orgasmo en la mujer.

El centro dirigido por el urólogo Pedro Torrecillas será el primero en aplicar esta técnica en España, y sus primeras pacientes servirán para un estudio que documente los casos de éxitos, que se esperan superen el 80%, a la comunidad científica nacional e internacional. En el acto, al que también han acudido la ginecóloga Susana Varela y la doctora Elena Molina, codirectora del Máster de Suelo Pélvico de la UMA, se ha explicado cómo el uso histórico de las ondas de choque ha llegado también a la Mujer y a sus principales disfunciones sexuales.

El método sigue las líneas de la litotricia (ruptura de piedras en el riñón), pero con menos potencia y usando sólo las ondas en su fase positiva. La acción dota de pequeños impulsos hidráulicos a las pacientes para generar venas y arterias en el clítoris y en los tejidos de los cuerpos cavernosos del genital femenino. En definitiva, una hipervascularización en la zona, que permite una descompresión de las células hiperatrofiadas. Esta técnica produce además unos efectos analgésicos y antiinflamatorios que previenen de cualquier otra dolencia e incidencias secundarias.

El uso de las ondas de choque hidráulicas también se aplica en otras especialidades, como la traumatología, también con dilatada y contrastada experiencia de éxito.

Esta técnica ya viene usándose para el tratamiento de la impotencia masculina, de forma más generalizada y siempre ha mostrado un éxito superior al 80%. Para la mujer se estiman que serán necesarias de 8 a 12 sesiones, a dos por semanas, en un tratamiento totalmente indoloro y ambulatorio; es decir no requiere hospitalización.



Un problema que afecta a una de cada tres mujeres

Un tercio de las mujeres de todo el mundo padece de anorgasmia, la imposibilidad de alcanzar el orgasmo. Estas mujeres se desesperan pensando que nacieron con alguna "falla" y no saben qué hacer. "Pero con esta nueva técnica, esta situación tiene solución. Fingir no es la solución sino parte de un problema que se puede resolver, y ahora a través de las ondas de choque, estamos convencidos de dar un gran paso para resolver esta disfunción sexual", comenta el doctor Pedro Torrecillas.

En nuestro Andalucía están afectadas por anorgasmia más de 1.600.000 mujeres, mientras que a nivel nacional esta cifra se eleva a 5 millones de mujeres,

"Con la aplicación de ondas de choque, se corrige esta disfunción y permite a la mujer recuperar toda su plenitud sexual. Es un método indoloro, que se realizar en pocas sesiones, y que va a permitir una auténtica revolución sexual en nuestro país", asegura el director médico de Salud Íntima de la Mujer, Pedro Torrecillas.