El regreso de las fábricas de Málaga

Antes de convertirse en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), el edificio de la explanada de Santo Domingo fue la sede de Italcable. Un pasado industrial ideal para acoger la exposición 'Las fábricas del sur', abierta hasta el 28 de octubre y que hoy estrena la primera de dos mesas redondas y una conferencia que los interesados pueden escuchar 'online'.

«Esta exposición itinerante comenzó en 2008 en Sevilla, con la idea de reivindicar el carácter industrial de Andalucía, que no se conoce; la gente cree que hemos vivido siempre del turismo y la playa», explica Francisco Rodríguez Marín, profesor de Hª del Arte de la UMA y presidente de la Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga (Apidma).

La asociación ha colaborado con la Consejería de Fomento de la Junta y la UNIA en esta exposición, con fotografías de antiguas fábricas andaluzas y testimonios en vídeo como el de José Antonio Ruiz, anterior presidente de Apidma.

«Estuve 14 años en los talleres de la Vers en Málaga. Luego he estado en otros trabajos pero no me marcaron tanto. Fue el inicio de mi vida laboral, después de hacer la FP; coincidí con gente mayor que había hecho la Guerra, y fue ahí donde realmente aprendí mi oficio de mecánico fresador», confiesa José Antonio Ruiz.

Este antiguo trabajador de la Vers moderará y participará hoy, a partir de las 19 horas, en una mesa redonda en la que, además de su testimonio, Inocencio Fernández hablará de su trabajo en Intelhorce y Antonio Roldán, vecino de Huelin, de la antigua vida industrial del barrio.

El martes 13, también a las 19 horas, se celebrará una segunda mesa redonda sobre 'La memoria industrial de la ciudad de Málaga', con Miguel Ángel Contreras, ingeniero y profesor de la UMA y el arquitecto Alfonso Rico, moderada por Francisco Rodríguez Marín.

El presidente de Apidma charlará por último el martes 22 a las 19 horas, sobre 'El desarrollo industrial de Málaga a través de la arquitectura. El papel de los arquitectos'. Las tres actividades se pueden seguir en abierto por internet.

Las fábricas de El Tarajal, la chimenea de Los Guindos, la nave de Intelhorce o los ingenios azucareros de Maro o Torre del Mar son algunas de las fábricas del pasado industrial de Málaga presentes en esta exposición andaluza.

La exposición puede visitarse hasta el 28 de octubre.

Cambiar el modelo productivo



Por cierto que José Antonio Ruiz es firme partidario de cambiar el modelo de producción en Málaga «porque la estabilidad que da el puesto de trabajo en una fábrica no la da el turismo», resalta.

Por su parte, Francisco Rodríguez Marín recordó cómo, con la llegada de la Covid, «Málaga se ha quedado vacía». El presidente de Apidma también apoya el complementar el turismo con la industria. «No serían las mismas industrias que antes, sería un modelo más limpio, tecnológicamente más avanzado», apunta.

A este respecto, subraya que Málaga tiene dos importantes bazas a favor: «El Parque Tecnológico de Andalucía, con un modelo industrial de esas características y una universidad que todos los años pone a una serie de ingenieros, que en algunos casos se van a otras ciudades a trabajar».

¿Volverían las fábricas? Eso apoya la asociación.