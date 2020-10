Losada (Cs) cree que los restos arqueológicos del Astoria "tienen relevancia"

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha opinado este miércoles que los restos arqueológicos hallados en la parcela de los antiguos cines Astoria y Victoria "tienen relevancia" y ha abogado por "empezar a poner en valor el patrimonio de esta ciudad".

Así, frente a lo que señaló este pasado lunes el regidor, Francisco de la Torre, de que no ve algo "absolutamente apasionante como para crear un espacio de visita arqueológica", por lo que estos hallazgos no condicionarían el proyecto; su socio de gobierno, Cs, según fuentes de la formación naranja, apuesta, de entrada, por seguir excavando, por lo que vería preferencia en no construir en la zona aunque no sería "una línea roja". No obstante, ambos han incidido en que será la Junta la que determinará el valor de lo encontrado.

Losada, tras ser cuestionada este miércoles por los periodistas, ha manifestado que ahora se tiene que realizar el informe sobre la relevancia o no de los restos hallados y la Delegación de Cultura de la Junta es la que "determinará la actuación a seguir".

"Personalmente soy una enamorada del patrimonio de Málaga, creo que, precisamente, lo que ha aparecido en esa parcela es la historia cronológicamente de Málaga desde los romanos, porque es hasta la cota que hemos llegado, aunque probablemente, si seguimos, a lo mejor, llegamos a los fenicios", ha argumentado.

Es más, la también concejala de Cultura ha sostenido que "es un lugar en el que se ven magníficamente las distintas civilizaciones que hemos tenido en Málaga y lo que es nuestra cronología".

"La relevancia de lo aparecido lo determinará la Consejería de Cultura de la Junta", ha reiterado, precisando, no obstante, que, a su juicio, "sí que creo que tiene relevancia y Málaga es una ciudad con muchísimo patrimonio y tenemos que empezar a poner en valor el patrimonio de esta ciudad", ha concluido.