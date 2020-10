El alcalde de Málaga plantea cabalgatas de Reyes más pequeñas sólo para los distritos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, repasó ayer en una entrevista concedida a Canal Málaga la actualidad municipal y, entre otras cosas, al ser preguntado sobre si se va a suspender la Cabalgata de Reyes de la tarde noche del 5 de enero, que recorre las principales calles del corazón urbano, destacó que, aunque aún no se ha tomado una decisión, él ha planteado la posibilidad de que pequeñas cabalgatas se celebren en los distritos, como ocurre hasta ahora los días previos al gran evento, y sustituyan el 5 de enero a la principal.

«Pues todavía no decidido, estamos en la reflexión de cómo plantear algo que pueda ser compatible con la situación actual, podemos ver si los números siguen mejorando, que en Málaga siguen mejorando, mejor que Andalucía, Andalucía mejor que España, números sanitarios, me refiero, pero en cualquier caso tendrá que ser distinto, si la mantenemos, cabe apostar por más dispersión de la cabalgata, no hacer tanto la cabalgata y luego otras en momentos previos, días anteriores, como es sabido, sino una presencia más distribuida en el conjunto de la ciudad, nos preocupa que haya aglomeración de gente y, por tanto, lo que hagamos estará totalmente condicionado al deseo de mejorar aún más los números sanitarios, ese es el objetivo», dijo, aunque hay otras fórmulas, como dividir las tres carrozas de cada uno de los Reyes Magos en recorridos distintos, como han anunciado otros ayuntamientos.

Sobre las luces navideñas y la ya habitual atracción de espectáculo diario, con varios pases, lumínico y musical, dijo: «La alternativa es no crear mecanismos de estímulo a la concentración de la gente, las típicas actuaciones que hemos tenido en los últimos años con canciones, juegos de luces, todo eso tenemos que ver la manera de que no tenga lugar, sino que haya una iluminación atractiva en el máximo espacio de la ciudad y distribuida posible, los contratos están establecidos de antes, pero cambiándolos en lo posible para que no provoquen aglomeración de gente». En relación a la Semana Santa de 2021, «espero que se pueda celebrar como otros lo que ha habido, y no como 2020», aunque todo dependerá de «cómo evolucionemos, y eso depende de todos». También destacó que el Consistorio apoyará los actos del centenario de la Agrupación de Cofradías».