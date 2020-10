El PSOE dice que los vecinos de La Princesa han recogido 1.200 firmas

La viceportavoz socialista, Begoña Medina, ha exigido al alcalde de la ciudad "que escuche a más de 300 familias de la barriada de La Princesa", que este jueves han presentado en el Registro del Ayuntamiento más de 1200 firmas y un escrito para pedir que sus coches continúen en el aparcamiento público de Carril de La Cordobesa, "tras la intención del equipo de gobierno de echar sus coches de allí sin dar una alternativa fiable y segura".

Begoña Medina ha recordado que la apuesta de Francisco de la Torre es la de acondicionar una parcela de titularidad privada "a más de 300 metros de distancia del actual parking, cuya propiedad es de un fondo inversor que el año pasado manifestó su intención de construir 500 viviendas. Luego nadie nos asegura que, una vez los residentes hayan movido sus coches a esta parcela, deban irse por orden del propietario". En el aparcamiento municipal se quedarían 190 coches y el resto irían a este terreno privado, "con el que el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo, pero del cual no conocemos exactamente los términos. Si no hay nada firmado, ¿nos puede asegurar De la Torre que el propietario no volverá a pedir su terreno para construir en seis meses?", le ha espetado Medina al regidor, informa el PSOE en una nota de prensa.

La viceportavoz socialista ha participa junto al concejal responsable del área de Urbanismo por el grupo del PSOE, Mariano Ruiz, en la sexta manifestación que realizan estos vecinos, esta vez a las puertas del Ayuntamiento, y que "van a continuar manifestándose hasta que el Ayuntamiento les haga caso, porque sus peticiones aún no han sido atendidas y la propuesta del equipo de gobierno no está sobre papel, como han solicitado". Según Medina, "el PSOE se ha puesto del lado de los vecinos desde el primer momento, cuando Paco de la Torre les comunicó que deberían abandonar el aparcamiento el 1 de octubre para permitir unas obras de adecuación de la vía, necesarias para ampliar un centro educativo colindante". La responsable socialista considera "lo mejor y más viable que sea la grúa municipal la que salga del lugar y proponemos otros dos emplazamientos: o bien el polígono santa Bárbara o en el recinto ferial".

Durante la rueda de prensa previa a la entrega de firmas en el Registro han tomado la palabra dos de los representantes de la plataforma vecinal creada para el reclamo de una solución, Ignacio Romera y Antonio Ramírez. El primero ha recriminado al PP que les querían llevar a un terrizo a más de 300 metros de sus casas, que además será de uso abierto para todo el vecindario, en una de las zonas donde más problemas de aparcamiento hay para Málaga. Romera ha informado que los vecinos se negaron y al día siguiente el edil José del Río informó a través de una nota de prensa que se pavimentaría correctamente el suelo y contaría con los mismos servicios con los que cuenta el parking de La Princesa. "A día de hoy es cierto que se ha pavimentado, pero falta señales de baliza, señalización y garita de seguridad. El plazo cumple mañana. Si el equipo de gobierno no cumple con estas condiciones, nosotros nos acogemos a las palabras de Pepe del Río, no sacaremos nuestros coches del aparcamiento público", ha aseverado.

Hasta que la situación no se solucione, la plataforma ha informado que continuará con las movilizaciones "como la de este viernes en Calle Larios, que arrancará a las 20.00 horas". Entre concentraciones y manifestaciones a pie y en vehículos, los vecinos de La Princesa saldrán a la calle "dos veces por semana", ha informado Ignacio Romera.

Antonio Ramírez, por su parte, ha puesto el énfasis en la localización que tienen las grúas municipales en otras ciudades, como es el caso de Granada y de Sevilla. "En ambos casos, las grúas están a las afueras de las ciudades, donde se puede llegar de manera sencilla sin crear un problema de movilidad. En nuestro caso, la grúa está justo en el centro de un barrio con grandes problemas de movilidad y de aparcamiento, porque la salida de los vehículos se dirige hacia el centro de La Princesa", ha exclamado.