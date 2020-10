Pleno extraordinario para impedir que se construya en los terrenos del Astoria

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga y la confluencia de Podemos e Izquierda Unida han convocado en la mañana de este viernes un pleno extraordinario para garantizar que el equipo de gobierno continúe con los trabajos de excavación de los terrenos del Astoria-Victoria. Además, en esta moción se pide "que no se construya en estos terrenos, optando por que la plaza se quede abierta, tal y como está demandando gran parte de la ciudadanía", sostienen Daniel Pérez y Eduardo Zorrilla, portavoces de ambas formaciones.

De esta manera, Daniel Pérez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, ha asegurado que "estamos ante una oportunidad única que requiere de hombres y mujeres decididos, con coraje para apoyar que la Plaza de la Merced quede abierta, sirviendo para esponjar la almendra de una ciudad que hace tiempo llegó a su límite de carga urbanística", ahondando en la necesidad de "recuperar espacios para la ciudadanía ante un modelo de ciudad agotado que precisa de ideas que sirvan para repensar Málaga, como debería ser ganando este espacio para el disfrute ciudadano".

"No entendemos la actitud del alcalde menospreciando los restos encontrados que son de gran valor. Además, abren la posibilidad a seguir excavando para profundizar en otros posibles estratos que aporten luz sobre nuestro pasado trimilenario", critica Pérez, quien además sugiere que "no se ha excavado aún todo lo que se debería según la licitación, algo raro está pasando a este respecto, creemos que debe existir aún más transparencia en este proceso. Se pusieron vallas altas para tapar las vistas y se nos negó la visita a la oposición hasta que se taparon los restos encontrados. Desde luego, esta actitud de urbanismo y alcaldía no invita a fiarnos del proceso".

El portavoz del PSOE ha lamentado la "cabezonería de Francisco de la Torre para negarse a hacer lo que es mejor para la ciudad, dejando este espacio sin construir. Su postura no puede llevarnos a perder nuestra identidad. Es el momento de revelarse e invito también a Ciudadanos a que así lo haga. Construir un edificio en los terrenos del Astoria-Victoria tapando con hormigón parte de nuestra historia reciente sería un error irreparable, y no podemos permitirlo ni por acción ni por omisión".

"Sinceramente, dejar este espacio abierto supondría un revulsivo para la zona, no solo por lo que se ganaría en amplitud, sino también se potenciaría un gran eje que podrían formar la Plaza de la Merced, con Calle Alcazabilla, una milla de oro cultural y arqueológica, único lugar del mundo donde se dan cita nuestra Alcazaba, en su conjunto con Gibralfaro, a los pies de un teatro romano, que finaliza con el museo de la ciudad, entremedias de una judería que alberga el Museo Picasso que culminaría con esta gran plaza abierta que evoque las diferentes épocas de nuestro legado", expone el dirigente socialista.

El concejal portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, Eduardo Zorrilla, aboga por "la defensa del relevante yacimiento arqueológico detectado en las excavaciones del solar de los antiguos cines Astoria y Victoria" y realiza un llamamiento "a la ciudadanía en general y al grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en particular para aglutinar compromisos y cerrar filas mostrando una postura unitaria sólida frente la obcecación de los planes del alcalde para edificar en el solar en lugar de preservar el yacimiento y ganar un gran espacio público que transformaría la configuración de un enclave tan emblemático de la ciudad".

Zorrilla recuerda que su grupo viene defendiendo desde 2009 "que la plaza de la Merced quede abierta y no se construya en ese emplazamiento, con el objetivo de ganar un gran espacio público y una inmejorable panorámica de la Alcazaba y Gibralfaro. Encontramos gracias al yacimiento un argumento más, la oportunidad histórica que tiene esta ciudad de integrar estos vestigios romanos, árabes y cristianos en un circuito arqueológico junto al teatro romano, el conjunto monumental Alcazaba-Gibralfaro y la muralla fenicia, un grandísimo atractivo para que tanto la ciudadanía como los turísticas puedan conocer algunos aspectos destacados de nuestra milenaria historia".

"En un lugar tan saturado de establecimientos, no necesitamos un edificio con más bares y restaurantes. En este espacio tan señero de la ciudad y que tan caro nos ha contado a la ciudadanía, hasta 22 millones de euros públicos por las imprevisiones del alcalde, queremos una actuación de rehabilitación urbana de primer orden, que contribuya a realzar y conocer la Historia de Málaga, una de las ciudades más antiguas de Europa y por la que han pasado tantas culturas y civilizaciones. Lograr el objetivo de dejar la Merced abierta sería recuperar una pieza clave en una Historia de casi 3.000 años de nuestra ciudad. Además, ganaríamos una preciosa perspectiva desde la plaza del conjunto monumental Alcazaba-Gibralfaro", valora Zorrilla.

El portavoz de la confluencia también ha dirigido un mensaje directo a la portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, para que "se comprometa en la defensa del yacimiento, ya que sabemos que Cs tiene una sensibilidad distinta a la del alcalde en este asunto y que De la Torre está obsesionado con edificar en ese suelo. Por ello emplazamos a Cs a que sea leal con su propio ideario, con sus militantes y con el sentir general cada vez más mayoritario en favor de la defensa de nuestra historia y contribuya, votando a favor de la propuesta que presentamos, a que se deje diáfano este privilegiado espacio público de nuestra ciudad. Estamos ante una oportunidad histórica que Málaga no puede dejar pasar en favor de las próximas generaciones".