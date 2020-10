Bendodo tacha al Gobierno de Sánchez como el "menos patriótico de España"

"La Covid no tiene frontera, requiere soluciones colectivas y mucha colaboración institucional, precisamente en lo que

falla el Gobierno de Sánchez e Iglesias", señala Bendodo en un acto de partido en Málaga, que acusa al Ejecutivo de estar "instalado en el revanchismo político", y de no entender que su obligación es "gobernar para todos".

El portavoz del Partido Popular Andaluz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha advertido de la necesidad de luchar "con unidad y pragmatismo" contra la pandemia de la Covid-19, justo todo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez e Iglesias, "el menos patriótico de España".

En un acto del PP de Málaga con motivo del Día de la Hispanidad, el también presidente provincial de la formación ha asegurado "ahora más que nunca tiene sentido ser patriota para luchar contra la pandemia", indicando que "ser patriótico hoy en día no es cuestión de ideologías, sino de pragmatismo, porque estamos luchando contra una pandemia mundial".

"En uno de los peores momentos de España nos ha tocado el gobierno menos patriótico de España, un gobierno con las prioridades cambiadas que se dedica a atacar la unidad de todos los españoles, tratar con diferencias a los mismos según el territorio donde viva".

"La pandemia requiere soluciones colectivas, con medidas que no entiendan de frontera y sí de mucha colaboración institucional, precisamente en lo que está fallando el Gobierno de Sánchez e Iglesias, que no sólo es el menos patriótico, sino que además no tiene ningún sentido de Estado", ha dicho.

Según indicado Bendodo, el Ejecutivo nacional "no entiende que su obligación es gobernar para todos, no para unos cuantos", ya que "todos los españoles somos iguales ante la ley con independencia de donde vivamos.

"Hay un gobierno en la Moncloa instalado en el revanchismo político", ha recalcado, recordando los agravios que el Gobierno de Sánchez ha venido haciendo a Andalucía.

Bendodo ha manifestado que "el virus no tiene ideología y el único criterio que precisa [en la lucha contra el mismo] es el sanitario". En ese sentido, ha lanzado desde Andalucía un mensaje de apoyo a la Comunidad de Madrid, advirtiéndole al Ejecutivo nacional que "no hay tiempo para la política, sino para luchar unidos contra la pandemia".

El portavoz de los populares andaluces ha aseverado que el Gobierno de Andalucía "prioriza la sanidad por encima de todo", y prueba de ello son los 117 millones de inversión de fondos covid para mejorar las infraestructuras sanitarias y las 672 actuaciones en Andalucía destinadas a mejorar la sanidad pública andaluza de forma estructural.

En ese sentido, Bendodo ha recordado que "las presuntas banderas que vendía el PSOE de sanidad y educación han sido los dos grandes fraudes del socialismo en Andalucía". "En España, no había una comunidad autónoma donde funcionaran peor la sanidad y la educación que en la Andalucía de los últimos gobiernos socialistas", por eso "estamos priorizando las actuaciones aquí".

Junto a ello, ha explicado que también se trabaja en evitar que la crisis sanitaria derive a una económica que, a su vez, provoque una social, y ha alentado a "trabajar desde la unidad sin olvidar a las personas", justo lo que "nos recuerda nuestra bandera nacional". Así ha destacado el impulso del Gobierno andaluz a la obra pública, como con el Plan Andalucía en Marcha, que "pondrá en marcha en Andalucía una obra pública inédita para reativar economía y empleo".