La comunidad judía reivindica la figura de Ben Gabirol en su milenario

Reivindicar la figura del malagueño Salomón Ben Gabirol y la aportación de su legado filosófico en posteriores pensadores y dar a conocer la herencia judía y las huellas que aún perduran de la época sefardí. Estos serán algunos de los objetivos de la nueva asocación Ben Gabirol, que se ha presentado este martes en Málaga y que nace bajo el abrigo de la Federación de Comunidades Judías de España (FJCE).

Será en 2021, cuando se cumple el milenario del nacimiento del pensador y filósofo en Málaga, cuando la capital albergue unas jornadas centradas en su figura que se celebrarán en el Museo Picasso y que contarán con expertos en su figura. «El milenario va a incidir en la parte educativa y en la divulgativa», explicó el vocal de Cultura de la FCJE, Salomón Castiel, que destaco que Ben Gabirol representa la convivencia entre culturas y religiones. En las jornadas, indicó, colaborarán el Ayuntamiento, la Diputación, la Universidad de Málaga y el Gobierno central y se está en conversaciones con la Fundación Tres Culturas. Estarán dirigidas por María José Cano, de la Universidad de Granada, una de las mayores expertas en el pensador y además se planea la reedición de la obra de Ben Gabirol.

«La idea es que se cree una línea de trabajo sobre Ben Gabirol, sobre su figura y la aportación de otros pensadores judeo-sefardíes», resaltó por su parte el nuevo presidente de la FCJE, Isaac Benzaquén, vinculado a Málaga desde los 18 años, donde estudió y ha desarrollado toda su vida profesional.

Las jornadas de Ben Gabirol se desarrollarán durante dos días y se iniciarán con una lectura de la obra del pensador junto a su estatua en Alcazabilla, de la mano de Aitana Sánchez-Gijón y Alberto Ammann, y además de expertos internacionales en su figura participarán, entre otros, Juan Eslava Galán y Amalia Valcárcel.

A lo largo del próximo año, explicó Benzaquén, se realizarán otras actividades en otros puntos del país, con actos centrados en la figura de la mujer judía y su aportación y otros que se valora que se centren en el humor judío.

El objetivo final, tanto de la asocación como de la nueva directiva de la Federación de Comunidades Judías de España, es dar a conocer más el legado judío y sefardí, pero no sólo el de tiempos pasados, sino también el actual. «Lo que queremos aportar en esta nueva etapa es dar a entender que no tenemos ninguna diferencia y tenemos unos valores que uieremos aportar. Dar una visión nueva de lo que debe ser el judaísmo en España», incidió el presidente nacional, quien reconoció que quizá hasta ahora no han sido lo suficientemente explícitos «y ahora queremos transmitirlo».

En ese sentido, Benzaquén abogó por trabajar por los problemas que presenten las comunidades judías del país, recordando además que la crisis del Covid ha supuesto una merma en los ingresos de las comunidades.

En España, exsiten en la actualidad comunidades judías en Alicante, Barcelona, Ceuta, Islas Baleares, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Marbella, Melilla, Sevilla, Tenerife, Torremolinos Valencia y Asturias. En la provincia de Málaga, la más numerosa es la de la capital, que agrupa a unos 2.500 miembros, la mayoría de origen sefardí pero a los que también se están sumando judíos procedentes de países de Latinoamérica como Venezuela.

En la presentación, Benzaquén estuvo acompañado por los representantes de las tres comunidades malagueñas y de Sevilla, que explicaron cómo surgieron, su situación actual y los retos de futuro. Benzaquén resaltó el hecho de que es la primera vez que la presidencia de la FCJE está en Málaga y recordó que la Federación comenzó su andadura en 1982, aunque ya antes había comunidades judías en España, con Ceuta y Melilla como el germen de las primeras comunidades.

En la actualidad, las catorce comunidades españolas agrupan a más de 40.000 personas, suman trece sinagogas y en algunas de estas provincias existen cementerios judíos, entre ellas Málaga.