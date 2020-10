Los sindicatos estiman un déficit de un millar de sanitarios en Málaga

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han iniciado las primeras protestas en Málaga para denunciar la situación de "abandono y sobrecarga" que sufre el Servicio Andaluz de Salud, como consecuencia de la pandemia pero acrecentada por la "mala planificación" de las administraciones así como por los problemas que ya se arrastraban de antes.

Se trata de la primera movilización de un todo un calendario a nivel nacional previsto para octubre, que se trasladará a los hospitales el día 20 y llegará a la sede central del SAS, en Sevilla, y al propio Ministerio de Sanidad, en Madrid, el día 29. En el caso de Málaga, las primeras reivindicaciones en Atención Primaria han recalado en el centro de salud de Huelin, en el Alameda-Perchel y a las puertas de la propia Delegación de Salud, en calle Córdoba.

"Las movilizaciones se enmarcan en el contexto nacional pero la estamos sufriendo de una manera más aguda en Andalucía", manifiesta Rafael González, secretario general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Málaga, quien apunta a la falta de planificación en las contrataciones de verano como el principal problema de la saturación en la Atención Primaria, tal y como dice, la "piedra angular" en la lucha contra la pandemia y clave para descongestionar los hospitales.

"Había una plantilla contratada de eventuales para la pandemia en el primer brote, en los meses de marzo hasta junio de profesionales de todas las categorías, médicos, enfermeros y profesional de gestión y servicios que terminaron el contrato el 30 de junio. Cuando se terminó el contrato, muchos de ellos fueron despedidos", recalca González. Sobre los profesionales a los que se les acabó el contrato, añade que gran parte emigró a otras comunidades o encontró empleo enla sanidad privada.

Por todo ello, el secretario general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Málaga, Rafael González estima que en la provincia faltan alrededor de un millar de sanitarios, entre ellos, 300 médicos, 300 enfermeros y más de 300 empleados de gestión y servicios.

"Cuando en agosto empieza el segundo brote, nos encontramos que las plantillas están bastante diezmadas como consecuencia de la falta de financiación. Se quiso recurrir a la bolsa y no había profesionales", sentencia desde CCOO. "Esto está provocando que no se esté atendiendo a la pandemia covid Y que se esté atendiendo de una manera más ralentizada a la pandemia "no covid": hay patologías que no se están tratando, cánceres que no se están diagnosticando y todavía en estas circunstancias en las que todavía no ha empezado la gripe".

Con esta situación, el responsable provincial de Sanidad en CSIF, Pedro Ruiz, hace hincapié en la sobrecarga que sufre el personal sanitario, que atienden "hasta 50 y 60 personas en un día" y que repercute directamente en los pacientes. "Hay muchas consultas cerradas, muchos ingresos derivados al hospital porque no se está cumpliendo con las funciones de la Atención Primaria, diabéticos, consultas domiciliarias... y un sinfín de tareas que no pueden absorber los profesionales".



Contrataciones

"Exigimos al SAS que se gaste el dinero que se le ha entregado para hacer frente a la pandemia, contrate a rastreadores y deje de sobrecargar a los trabajadores con esa actividad que tendría que ser exclusiva para ellos", añade Vicente Sandoval, responsable de Sanidad en UGT Málaga, que no descarta continuar con las movilizaciones "si la administración no es sensibe al clamor que los profesionales están lanzando".

Entre las demandas también se incluye el fin de la precariedad en los contratos, esto es, acabar con los contratos "mes a mes" y optar por contratos anuales que evite el éxodo de sanitarios a otras comunidades o países.