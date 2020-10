El Consistorio impulsa estos días la colocación de las luces navideñas

Estamos a 14 de octubre, ayer 13, y aún quedan dos meses y medio para las próximas fiestas navideñas, una época muy esperada en la capital de la Costa del Sol, que, no obstante, este año vendrá marcada por toda la dureza de la crisis sanitaria y económica generada desgraciadamente por el coronavirus. Lo cierto es que, pese a que quedan semanas para que llegue la Navidad, los operarios de la empresa adjudicataria ya están poniendo las luces navideñas en diferentes calles, tanto del Centro Histórico de la ciudad como de los distritos.

Recuerden que el espectáculo de luces y sonido, con tres pases diarios, que se da en la calle Larios atrae a decenas de miles de persona cada año, llegando a convertir la ciudad, incluso, en uno de los destinos de invierno preferido por muchos españoles y europeos, que desde finales de noviembre a principios de enero eligen la capital para pasar unos días, consumir en los restaurantes malagueños y, por qué no, hacer unas compras. Eso sí, el año pasado hubo problemas de movilidad debido a la gran aglomeración de personas en el entorno de calle Larios y en este 2020 está claro que esas estampas no se van a repetir, a tenor de lo que dijo el alcalde, Francisco de la Torre, hace unos días en relación a las luces, pues habló de ayudar al comercio, claro, pero en ningún caso se favorecerán aglomeraciones en vía alguna, con lo que la seguridad sanitaria no debería resentirse si todo discurre tal y como ha dicho el alcalde. Pese a todo, las luces de Navidad ya están siendo montadas. Habrá que ver cómo se comporta la pandemia.