La oposición pide el traslado definitivo de la grúa municipal de La Princesa

El grupo municipal Socialista y Adelante Málaga presentarán una moción conjunta en la próxima Comisión de Urbanismo en la que reclamarán el traslado definitivo de la grúa municipal, desde hace 26 años en el Carril de la Cordobesa, en el barrio de La Princesa.

La oposición considera que de esta forma no habría necesidad de trasladar a una parcela privada de la vecina calle Santa Rufina 135 plazas de un total de cerca de 360 abonados del aparcamiento municipal que linda con la grúa, a causa de las inminentes obras de reforma en el Carril de la Cordobesa, aparte de que el Ayuntamiento estudia construir en la parcela de la grúa un parking municipal que acogería la grúa y las plazas en demanda.

«La grúa se tiene que trasladar, le pedimos al alcalde que tome nota de lo que se está haciendo en otras ciudades como Sevilla, Granada o Almería, donde la grúa está en la periferia y en zonas de fácil acceso, no en una barriada densamente poblada como aquí», declaró la concejala socialista Begoña Medina.

«De esta manera garantizamos que el aparcamiento se quede en la barriada, y que los más de 360 abonados estén en el aparcamiento municipal de su barrio», argumentó la concejala, que señalo que la parcela privada se logró gracias a la presión de la plataforma vecinal, ya que en un primer momento el Ayuntamiento no daba ningún alternativa.

Sin embargo, Begoña Medina también resaltó que el solar adonde se trasladarán las 135 plazas «es suelo privado en el que el titular puede construir en cualquier momento, por lo que nos podemos encontrar con que esos vecinos tengan que estar buscando aparcamiento en la calle, en una barriada donde no hay aparcamiento ni en las barriadas colindantes».

Por su parte la concejala Paqui Macías, en representación de Adelante Málaga, criticó al Partido Popular y Ciudadanos, porque «no cuentan con los vecinos de los barrios y toman decisiones unilaterales sin buscar el consenso».

Además criticó al equipo de gobierno por no tener «ni un plan de Movilidad ni un plan urbano más allá del pelotazo urbanístico y hacer negocio con lo que es de todos».

Paqui Macías pidió también a los vecinos «que no decaigan, porque están jugando con el cansancio de personas que tienen que estar en la calle, en una situación de pandemia, ya que este Ayuntamiento no les da la garantía de mantener un servicio público. Por eso pedimos que el compromiso no se quede en las palabras bonitas del alcalde sino firmadas en un acuerdo para que estos vecinos puedan retomar su vida normal».

Por parte de la plataforma vecinal La Princesa habló en primer lugar Cibeles García, que mostró el respaldo a esta moción y resaltó que los vecinos «no están dispuestos a parar con las concentraciones y manifestaciones hasta que no haya un acuerdo viable, fiable y lo más importante, permanente. No queremos nada temporal».

También habló como portavoz de la plataforma Antonio Ramírez, que declaró que el alcalde, «nos está ninguneando» y recordó que desde hace tres semanas no han vuelto a tener noticias de Francisco de la Torre. «Nos pidió nuestra propuesta pero no ha tenido respuesta alguna».

Asociación de vecinos

Por su parte la Asociación de Vecinos Prisco se desmarcó de esta iniciativa al considerar que el traslado de la grúa municipal «supondría un claro perjuicio para los malagueños», ya que pasaría de un lugar céntrico y bien comunicado por autobús a la periferia, indicó ayer a La Opinión la presidenta Rosi Santos.

La responsable vecinal también manifestó que tras la reunión con el concejal Luis Verde el pasado 21 de septiembre, cuando conocieron el proyecto de reforma del Carril de la Cordobesa, «a partir de ahí empezamos a hablar con el distrito a la búsqueda de un espacio donde aparcar los coches que había que desalojar».

Para la asociación, una vez conseguida la parcela privada temporal, «lo que se ha conseguido con la plataforma es que el aparcamiento, en lugar de ser gratuito sea de pago, por la exigencia de asfaltarlo».

La presidenta también criticó a la plataforma vecinal, «con el apoyo del grupo socialista, por boicotear y ningunear a esta junta directiva, por las manifestaciones de sus componentes y en especial de la concejala Begoña Medina».

A este respecto, negó que la asociación esté «con el equipo de gobierno», como -asegura la presidenta- manifestó Begoña Medina en un programa de televisión.

«Nosotros estamos porque se lleve a cabo una obra que supone una importante mejora para barriada como la ampliación del Colegio Padre Jacobo, la de una acera que supone un peligro y la llegada de zonas verdes. Además, hemos hecho saber al equipo de gobierno que debería haber comenzado por construir la planta de aparcamientos donde se encuentra la grúa antes de llevar a cabo las obras de la barriada y en este momento le estamos pidiendo que consiga que la nueva planta de aparcamiento pueda ser utilizada mientras se realiza la construcción del aparcamiento subterráneo que tenemos solicitado», indicó Rosi Santo. Por último, la presidenta vecinal lamentó que la concejala Begoña Medina no se haya reunido con la asociación de vecinos para conocer su punto de vista.

A este respecto, la propia concejala socialista respondió ayer a la asociación que «lo primero que hice tras conocer que iban a cerrar el aparcamiento fue llamar a la presidenta de la asociación de vecinos y decirle que nos veríamos en la manifestación de los vecinos, pero no apareció».

Respuesta de Smassa

El gerente de Smassa, Manuel Díaz, declaró a este diario que trasladar la grúa municipal de La Princesa «no es la opción».

El responsable de la Sociedad Municipal de Aparcamientos argumentó que «no es lógico que esté en el extrarradio» sino en un emplazamiento céntrico, como ocurre en otras ciudades, porque aparte de dar el servicio de apoyo al tráfico, «a veces un autobús no puede pasar por un coche, tenemos que enviar la grúa y debemos dar una respuesta rápida».

Con respecto al problema de los aparcamientos, señaló que Smassa ha recuperado el proyecto de 2008 de un aparcamiento subterráneo, «a coste de obra y beneficio cero como en 41 barrios de Málaga» y está encontrando bastante demanda. La idea, precisó, es que la grúa municipal fuera en la planta -1, «como ocurre en Madrid», «y en la -2 y -3 los vecinos, si hay demanda».

De paso, señaló, se ganaría espacio para el barrio y se eliminaría el impacto visual de un aparcamiento al aire libre.

Con respecto al aparcamiento temporal en la parcela privada de calle Santa Rufina, explicó que se trata de una cesión de la Junta de Compensación de la zona que «a corto plazo» soluciona la demanda.

En todo caso, Manuel Díaz se comprometió a «buscar soluciones y alternativas» si en esa parcela se terminara construyendo. «Puede haber opciones», resaltó. También se comprometió, si se confirma la demanda de parking subterráneo, a iniciar los trámites de inmediato, para construirlo a la mayor brevedad posible.