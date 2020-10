La Junta concluirá las obras de los accesos al PTA en noviembre

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) ha sido el protagonista absoluto de la agenda política de este viernes. Así, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, han coincidido en un acto, celebrado en el edificio The Green Ray, para presentar la nueva marca y el logo de la tecnópolis, 'Málaga TechPark'. Así, Bendodo ha explicado a la prensa que las obras que inicio el Gobierno andaluz para desbloquear los problemas de tráfico que se generaban los accesos van a concluir en dos o tres semanas, por lo que en noviembre el problema, ha dicho, se habrá solucionado.

"Tuvimos los problemas de acceso y de las primeras cosas que hizo este Gobierno al llegar fue desbloquear los accesos, hoy les puedo decir que las obras están prácticamente finalizadas, y que en un máximo de dos o tres semanas habrán concluido los trabajos que van a cerrar definitivamente el principal problema que tenía el parque, que eran los accesos. Se le dio una solución provisional y yo espero que, durante el mes de noviembre, tengamos terminada la solución definitiva y los problemas del PTA serán otros y serán mejores, el problema será cómo ampliar el PTA", ha dicho, para añadir: "Tras dos fases previas ya ejecutadas, actualmente se trabaja en un nuevo carril de entrada al parque desde la autovía que duplicaría la capacidad de absorción de vehículos al haber dos vías en lugar de la única".

Ha sido también protagonista la polémica de las nuevas servidumbres de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Así, el director del parque, Felipe Romera, dice que estas nuevas servidumbres áreas afectan "muchísimo" a los planes de ampliación del parque, que incluyen nuevos edificios no sólo en la zona que ocupa ahora de Campanillas, sino también en el campus universitario de Teatinos. "Nos afecta muchísimo aquí (nueva zona del campus de Teatinos, al norte del Cónsul), íbamos a hacer dos edificios allí arriba, hemos sacado el concurso para hacer los proyectos y hemos encontrado que en el primer edificio, que está justamente arriba, sólo podemos construir tres metros de altura, prácticamente nada, no podemos hacer ese edificio y el siguiente, seis metros; entonces todo el desarrollo de la ampliación del parque aquí, que también la UMA va a hacer más edificios, pues lo tenemos, estamos preocupados con este tema, vamos a hacer unos recursos con la Junta y la UMA, porque tenemos este edificio ya construido y los otros van a ser más bajos que este edificio, pero al cambiar las servidumbres se ha presentado este problema", ha dicho. Sobre si ello afectará a la ampliación del parque en su zona natural de expansión, ha dicho que aún no lo sabe y que es algo que está estudiando.

El alcalde, por su parte, ha explicado que le preocupa mucho el cambio de criterio de la AESA, "y por supuesto lo vamos a seguir muy de cerca en coordinación con la Universidad, el PTA y, obviamente, haremos alegaciones precisas y los estudios técnicos para defender lo que es razonable, no es razonable que no se puedan hacer edificios de más de tres metros, no tiene sentido".

En relación a la nueva imagen de la tecnópolis, el consejero Rogelio Velasco ha destacado la importancia del nuevo logo, "con un diseño más actual" e incorporando la palabra Málaga, "ya que la ciudad se ha convertido en un referente en cuanto a la innovación y las nuevas tecnologías", para indicar después que el parque va a resurgir en cuanto se "normalice la situación". "Tenemos muchos proyectos de empresas tecnológicas que están esperando a tener espacio suficiente para o bien ampliar las instalaciones con las que cuenta ya en Málaga o bien para instalarse ex novo, de manera que es un día para celebrar". El regidor malagueño ve muy positivo el cambio de logo y "la sinergia positiva entre la propia marca de la ciudad y la del PTA", mientras que Bendodo ha insistido en que el próximo problema del parque será ya la ampliación.

Además, la Junta ha aprovechado la oportunidad para anunciar la elaboración de un plan de captación y retención que pretende convertir Andalucía en el epicentro del talento innovador y digital "procedente de otras regiones y países que quiera desarrollar su trabajo en la comunidad", bien de forma remota mediante el teletrabajo o en empresas regionales. Velasco ha indicado que la línea de subvenciones para el Desarrollo Industrial ya ha superado los 91 millones en ayudas para 1.347 proyectos empresariales que comprometen una inversión privada de 245 millones. "Concretamente Málaga concentra 7,6 millones de incentivos para 204 proyectos y 20 millones de inversión", ha dicho, mientras que "a través del programa de incentivos de I+D+i empresarial se han recibido propuestas de proyectos de 429 empresas y centros de investigación con una inversión asociada de 253 millones. En Málaga se han registrado 200 solicitudes que proponen 72 millones de euros de inversión", ha concluido.