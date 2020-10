Los cementerios amplían su horario desde el 24 de octubre al 2 de noviembre

El 1 de noviembre de 2019, las jornadas posteriores y las anteriores, los cementerios malagueños recibieron 60.000 visitas. Entonces, la crisis sanitaria derivada del coronavirus era sólo un presagio, pero luego se ha convertido en una dolorosa realidad que empaña multitud de actos y eventos, incluidas las entrañables visitas que giran los malagueños a sus familiares fallecidos y enterrados en alguno de los seis recintos sagrados de la capital. Así, como no se sabe con certeza el comportamiento que tendrán este año los malagueños debido a las restricciones sanitarias y de seguridad, la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Gemma del Corral, ha pedido hoy a los ciudadanos que programen con tiempo sus visitas, que las escalonen y las hagan entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre, diez jornadas en las que se han ampliado los horarios de los cementerios precisamente para que todo el mundo no vaya a la vez.

Así, Del Corral ha pedido hoy en rueda de prensa la colaboración ciudadana para escalonar las visitas en días previos y posteriores al 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. El cementerio de San Gabriel (Parcemasa), el de San Miguel, el de San Juan en El Palo, el de San Antonio en Churriana y el de Olías amplían su horario habitual entre el 24 de octubre, sábado, y el 2 de noviembre, lunes, una hora más por la mañana y otra por la tarde, permaneciendo abiertos desde las 8.00 a las 19.00 horas. La pirámide memorial de San Rafael estará abierta los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 9.00 a 18.00 horas.

Del Corral ha explicado que, siguiendo las nuevas medidas tomadas por la Junta en materia de seguridad, se han decretado aforos máximos para cada camposanto: San Gabriel (2.500 personas), El Palo y Churriana (70 personas), Olías y San Rafael (50 personas). La Policía Local, Protección Civil y el personal de seguridad se encargarán de que estos aforos se cumplan.

Por cierto, Gemma del Corral ha dicho que para incentivar el negocio de los floristas, tanto los de la Alameda como los que encuentran en los diferentes cementerios van a repartir 5.000 viajes gratis de autobús cedidos por la EMT, siempre que estos se hagan los días previos al 1 de noviembre para escalonar esas visitas, esto es del 24 de octubre al 31. Para ello, se ha llegado a un acuerdo de colaboración. Gemma del Corral ha insistido en que estos billetes se repartirán desde pasado mañana jueves en virtud de un convenio de colaboración con los floristas. La edil ha pedido que se hagan los encargos a los floristas por teléfono, sobre todo en relación a las tiendas de Parcemasa, evitando esperas y agilizando así la recogida de las flores. El número 23 es la línea más usada en estas fechas.

Del Corral ha recordado que 60.000 personas fueron a los cementerios el 1 de noviembre de 2019 y ha dicho que no hay certidumbre sobre cuál será el número de 2020, pues años atrás se han llegado a contabilizar hasta 80.000 visitas: la pandemia puede hacer que muchos se queden en casa y optar por un homenaje íntimo a sus fallecidos con el fin de no contagiarse y otros, sobre todo quienes perdieran a seres queridos durante el confinamiento, a los que, por cierto, no pudieron despedir, podrían ir al cementerio para tributar a sus finados el correspondiente homenaje.

Por cierto, no va a haber actividades culturales en San Miguel, como ocurre cada año, aunque sí habrá una misa en el pasillo central de este histórico camposanto, a las 12.00 horas, con un aforo máximo de 100 personas, un evento religioso que va a ser retransmitido por Canal Málaga. Será, claro, el 1 de noviembre y los ciudadanos podrán visitar las obras, ya conclusas, de la rehabilitación de la capilla con las que se han rescatado las pinturas decorativas que había inicialmente (19.000 euros de presupuesto). Estos trabajos han incluido la reparación de la verja de separación con el panteón Heredia y la pintura completa de la capilla, así como la restauración de una talla de un crucificado del siglo XVII.

Asimismo, se podrá visitar la reparación del ala derecha de la portada del cementerio, donde se ha restaurado la antigua sala de vela que se convertirá en un centro de interpretación y salas de exposiciones. Estas labores han tenido un coste de 89.226 euros subvencionadas con cargo a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

Asimismo, el Ayuntamiento ha reforzado la atención telefónica en las líneas 900 500 520 y 952 43 41 00 de 8.00 a 15.00 horas, para que se pueda consultar todo lo referente a horarios, aforos y demás medidas que estos días se aplicarán. Pueden informarse en www.parcemasa.com. Además, la empresa pública mantiene durante estos días el servicio de ayuda psicológica y seguirá a disposición de todos los usuarios que lo requieran de forma gratuita.

Gemma del Corral, por cierto, ha explicado que este año habrá que tener cuidado en la noche del 31 al 1 de noviembre, la conocida fiesta de Halloween, y ha señalado que el Área de Seguridad estará elaborando un protocolo para evitar aglomeraciones y fiestas privadas ilegales o concentraciones en zonas no habilitadas, recordando que ya se hizo algo parecido en la noche de San Juan y no hubo problemas. Eso sí, ha dicho, algunas zonas como el Jardín Botánico-Histórico de la Concepción sí permiten, por ejemplo, visitas guiadas esa noche con las medidas de seguridad pertinentes.