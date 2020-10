El Ayuntamiento adjudica un nuevo contrato para analizar el ADN a partir de excrementos caninos

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha adjudicado un nuevo contrato para el análisis de muestras de excrementos caninos recogidos en la vía pública a fin de determinar el ADN del animal y cruzarlo con el censo genético con el doble objetivo de proteger al animal y la vigilancia cara a mantener las calles limpias de excrementos. Un procedimiento que desde que comenzase a realizarse en 2018 está dando muy buenos resultados como así lo explicaba la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Gemma del Corral, "es una herramienta magnífica que está contribuyendo a un mayor y mejor control de los perros, además de ayudar a mantener nuestra ciudad más limpia porque el cruzado de datos permite detectar con exactitud y de forma rápida localizar al dueño del perro en los casos de no recogida de excrementos así como el incumplimiento de no tener identificados su mascota".

De Corral ha estado acompañada en la rueda de prensa por el presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, Juan Antonio De Luque, ya que su labor en las campaña de identificación ha sido fundamental, un colectivo profesional que se ha implicado en el proyecto contribuyendo a su buena implementación en la ciudad; y por el gerente de la empresas ADN Canino, Enrique Perigüel, adjudicataria del nuevo contrato que el Área de Sostenibilidad Medioambiental por un importe de 11.499,84 euros a ejecutar durante un año con posibilidad de prorrogarlo por dos años más, para la analizar más 320 muestras al año.

Durante los años 2018 y 2019 han estado vigentes dos contratos menores para el análisis de muestras de excrementos recogidos en la vía pública, la determinación de su ADN y el cruce con el censo genético y se han realizado un total de 715 muestras y en donde se ve una clara mejoría en los resultados positivos así como el propio procedimiento.

Una muestra se considera que es positiva cuando se puede establecer el ADN del animal y además al cruzar los resultados de ADN obtenidos a partir de las heces con el censo genético municipal y encontrar coincidencias; por el contrario serán negativa cuando aún obteniendo el perfil ADN del animal, al cruzar los datos no figura en el censo genético; y será nula cuando con la muestra no se pueda determinar el ADN del animal. Hay que destacar que en el segundo contrato se incrementó en casi en un 30% el número de los análisis con resultado positivo, dando lugar a las oportunas sanciones, y se redujo un 57% el número de muestras que no arrojaron un perfil de ADN claro, nulas. El nuevo contrato establece un máximo del 30% de muestras para las que no sea posible determinar el perfil ADN.

Además, en este nuevo contrato, se va a realizar un seguimiento a la herramienta denominada Mapa de Heces. Con esta herramienta, el personal del Área de Sostenibilidad Medioambiental, Policía Local y la empresa ADN Canino, podrán realizar interpretaciones sobre las incidencias por zonas, para adoptar las medidas oportunas. Cuando en una zona se constate un incremento de muestras negativas los agentes de Policía Local podrán intensificar los controles sobre identificación, entre los propietarios de perros de dicha zona, ha explicado el Consistorio en una nota.

También hay que destacar la efectividad de este sistema de identificación en cuanto a la presencia de excrementos caninos en la vía pública, ya que a partir de la implantación del mismo se ha llegado a reducir un 22% los partes relacionados con la presencia de estos restos orgánicos en las calles de la ciudad que llegan al Ayuntamiento a través del GECOR y que pasan a ser gestionados por el servicio de limpieza municipal. Si en el año 2016 se recibieron 318, en el pasado año 2019, fueron 286 (22% menos); los datos de 2020 no se usan para esta comparativa por las circunstancias provocadas por la Covid-19.

Censo genético

La aplicación de este procedimiento basa su éxito en la existencia del Censo Genético en la ciudad de Málaga. Un trabajo que comenzó con la campaña de registro genético a mediados de 2017, una vez que fue aprobada la nueva ordenanza municipal de Bienestar, Protección y Tenencia Responsable de Animales (BOP 27/04/2017), pese que se estableció una moratoria hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El fruto de esta iniciativa del Área de Sostenibilidad Medioambiental es que a día de hoy se cuenta con un censo genético con 35.114 perros censados (hasta septiembre de 2020), lo que supone que en tan sólo tres años se tiene censado en torno al 80% de total de población canina de la ciudad.

Esta campaña sigue vigente con el objeto de seguir ampliando el censo genético de la ciudad. A partir de enero de 2021, se cuenta va a contar con un nuevo sistema de chapas identificativas a través de QR que se entregan en el mismo momento de la toma de muestras, sangre o saliva, lo que elimina el tiempo de espera de casi un mes que anteriormente se tardaba en entregar las chapas identificativas al propietario del animal.

Las nuevas chapas con código QR, incluirán una información más completa que las anteriores, con el nombre del perro, número de microchip y contacto del propietario por lo que se facilita la identificación de los mismos en caso de pérdida del animal y ofrece una mayor protección a los animales. A partir del año que viene ya no será necesario contar con un lector de microchip para acceder a los datos del propietario sino que se hará a través del código QR.



Denuncias de Policía Local



La Policía Local de Málaga ha realizado un total de 1.143 controles en los meses de octubre a diciembre de 2019 para ver el grado de cumplimiento de la obligación de la identificación de los perros obteniendo unos resultado de 959 identificaciones positivas y 184 (16%) denuncias por no estar identificados; resultados que se repiten en 2020 durante los meses de enero a septiembre durante los cuales se practicaron 2.210 controles con un resultado de 1.905 identificaciones positivas y 305 denuncias (14%); de lo que se deduce, que cerca del 85% de los perros que pasean por las calles de Málaga cumplen con la obligación del estar incluidos en el censo genético.

Por su parte, Agentes de la Policía Local de Málaga han interpuesto un total de 1.385 denuncias a propietarios que no han inscrito el perfil de ADN de su perro en el registro municipal de animales de compañía, en cumplimiento de lo estipulado en la ordenanza municipal de Bienestar, Protección y Tenencia Responsable de Animales, desde que entró en vigor el pasado mes de enero de 2018 hasta septiembre de 2020; y un total de 487 propietarios de perros fueron sancionados por no recoger los excrementos caninos de sus perros de la vía pública.