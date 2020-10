La zona azul de Huelin estará un año a prueba

Aunque la oposición municipal ha pedido al equipo de gobierno del PP que retire la moción y haga una consulta popular con los vecinos de la zona, a lo que el concejal Luis Verde se ha negado y la iniciativa ha sido aprobada.

Polémica medida la aprobada esta mañana en la Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento. El PP ha logrado sacar adelante, con ocho votos a favor (los suyos y el de Noelia Losada, portavoz de Cs) y siete en contra, los del PSOE y Podemos e IU, la moción en la que se proponía instalar la zona azul en varias calles de Huelin ya que, según el edil de Carretera de Cádiz, Luis Verde, se lo han pedido los hosteleros y comerciantes de la zona. De cualquier forma, Verde se ha autoenmendado y se ha dado luz verde a que la implantación del SARE sea temporal y a prueba, un año en concreto, y si no funciona, se eliminará.

La oposición, de cualquier forma, ha afeado al equipo de gobierno que no haya escuchado a las dos principales asociaciones de vecinos de la zona y tanto la edil socialista Begoña Medina como el concejal de la confluencia Nicolás Sguiglia han pedido que se someta esta intención a la consulta de los residentes en la zona, incluso la prueba prevista, y así, una vez estos hablen, se lleve a cabo o, si el sentir no es mayoritario, no se haga. Sguiglia, por ejemplo, ha dicho que habría que estudiar cómo y de qué forma se usa el aparcamiento vinculado al gimnasio existente en la barriada, lo que ha rechazado Verde, porque, según ha explicado, se perdería la rotación que se busca.

"El problema de la prueba es vago. ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo se dará la palabra a los vecinos? Se podría consultar si están de acuerdo o no en poner la prueba", ha dicho Sguiglia, mientras que Begoña Medina ha precisado: "Es sólo la propuesta de una parte del barrio, cuando se plantea una propuesta que afecta también a los vecinos, es razonable que hagan una consulta para saber la opinión de estos". Sguiglia, por cierto, ha dicho que, aunque se rebaje el precio por aparcar a los residentes en su propio barrios, estos habrán de abonar en torno a un euro por semana, más de 50 euros al año.

Verde ha destacado que los vecinos tendrán descuentos de hasta el 98%, ha destacado que en otras zonas de la ciudad la zona azul ha sido muy útil, por ejemplo en El Palo, favoreciendo la rotación de las plazas y, por tanto, la afluencia de personas a los comercios y restaurantes de ese barrio, ha recalcado que se podría acabar así con la doble fila y ha señalado que los hosteleros de la zona y los comercios "reclaman un salvavidas", después de los meses tan duros que han pasado. "Muchos clientes no pueden acceder a la oferta por falta de aparcamiento en el barrio, se prueba, por tanto, esta zona de rotación en las calles comerciales para garantizar la afluencia de clientes", ha reflexionado, para insistir en la demanda vecinal existente para acabar con su doble fila. La oposición le ha insistido en que retire la moción y ha presentado enmiendas para que se negocie todo esto con los residentes de la zona (Parque del Mar y Torrijos, asociaciones principales), pero Verde ha rechazado estas peticiones y ha insistido en que se trata de una prueba.

Noelia Losada, edil del PSOE, ha considerado que hay que probar la zona azul en la zona y luego escuchar a todas las partes, "es una prueba piloto, una situación transitoria".

La zona azul, por tanto, se implantará durante un año, a través de la empresa Smassa, en las calles Pintor de la Fuente Grima, Paseo de Antonio Machado, Tomás de Echeverría, Carmen de Burgos y Antonio Soler para incentivar la rotación y la visita de clientes a estos comercios y restaurantes. Por cierto, la oposición ha recordado que, pese al ejemplo de supuesto éxito que se pone de El Palo en cuanto a la implantación de la zona azul, también se intentó en Cruz de Humilladero y los vecinos de la zona lo rechazaron de forma contundente. También se iba a hacer una prueba en esa saturada barriada.

Por cierto, no se ha entrado a fondo en hablar de los problemas de ruido que han denunciado los vecinos en cuanto a los negocios hosteleros de la zona, aunque Verde ya dijo que se va a licitar un contrato para medirlo y actuar luego en consecuencia.