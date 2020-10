Mascarillas terroríficas para un Halloween atípico

Las calaveras, catrinas, fantasmas o calabazas son los diseños más solicitados, aunque hay menor demanda de complementos por el Covid.

Se acerca la noche más terrorífica del año, en un año donde las celebraciones están muy restringidas, y donde las mascarillas se han convertido en un complemento indispensable. En circunstancias normales, las tiendas de disfraces estarían llenas de personas buscando un look terrorífico. Y aunque la situación que vivimos ha obligado a suspender la mayoría de fiestas y celebraciones, algunos comercios ya han tuneado estas con calaveras, telarañas o fantasmas, para que la noche más terrorífica del año siga siendo segura. Han sido muchas las firmas que han decidido caracterizarlas y darle a la mascarilla un toque más aterrador para que formen parte del disfraz: «Me han pedido muchas a modo de disfraz, en lugar de disfrazarse, sólo la mascarilla» afirman desde Lola Romero Couture.

Con motivo de esta celebración han sido muchos los que se han animado a diseñar y tunear sus mascarillas, con estampados de esqueletos, calaveras y catrinas: «La verdad que las de Hallowen las hicimos un poco por probar, y finalmente han tenido mucho más éxito del que pensábamos, sobre todo para los pequeños», dice Lorena de Lo&Fi complementos. Pero aún así la demanda no es la que se esperaba: «He aprovechado los tejidos que tengo de calaveras y catrinas para ver si sube algo la venta,yo no he comprado nada con motivos para este día,porque no tengo mucha demanda en cuanto a Halloween. La economía de la gente de a pie está muy resentida y eso se nota», asegura la propietaria de Rosalía's Collection.

como las versión Alien, Hannibal o Joker, clasificadas en la web de anuncios Clasf.es.

En la tienda malagueña de disfraces y complementos Luis Carrasquilla reiteran la baja demanda con respecto a otros años: «Ha bajado bastante, algo menos de la mitad , por ejemplo los colegios están reticentes a celebrar fiestas, aunque esperamos que para la última semana se remonte. La gente lo deja para el último momento, esperemos que así sea», declaran.

Aunque no contamos con fiestas multitudinarias ni con el famoso truco o trato, la pandemia no ha supuesto que se dejen de celebrar algunos eventos tradicionales, como la visita teatralizada en el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción o la gincana del Cementerio Inglés.

La víspera del Día de Todos los Santos llega este año con actividades que cumplen todas las medidas sanitarias, para poder disfrutar de una jornada repleta de terror, de la manera más segura posible.

Actividades



La ciudad de Málaga tiene previsto una serie de planes tanto para los más pequeños de la casa como los mayores. Como la visita nocturna y gincana del Cementerio Inglés. Este es uno de los eventos malagueños más tradicionales en estas fechas, pero este año el cementerio ha tenido que adaptarse a la nueva normalidad.

La situación actual ha hecho que el camposanto adopte nuevas medidas y modifique su modelo de juego, obligando a los asistentes al uso de mascarillas, así como la reducción de aforos a 30 personas. Este año el recorrido se hará por parejas y será fundamental tener un smartphone con el que poder leer códigos QR, ya que se han eliminado cualquier material físico.

«Este año invitamos a la gente a que se traiga su propia linterna, calzado cómodo, y con disfraz o no, disfrutar de nuestra gincana con todas las seguridades», dicen los encargados. El primer pase comenzará a las 19.30 horas de la tarde y el precio será 15 € por pareja.

Por otro lado, el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción celebra la noche de Halloween con una visita teatralizada temática al aire libre. Será la noche del sábado 31 de octubre a partir de las 19:00 h. La duración del recorrido será aproximadamente de una hora. Con tarifas que oscilan desde los 15,00 euros hasta los 18,00 euros. Los grupos serán reducidos, 20 personas como máximo, y es obligatorio el uso de mascarillas. Los interesados deberán reservar sus entradas previamente en los números de teléfono 951 92 61 80 / 647 58 54 57 ya que las plazas son limitadas. La actividad no está recomendada para menores de 4 años.

También el Museo Automovilístico y de la Moda descubre sus propios misterios con historias y cuentos para pasar un día de miedo en familia. Con los trucos de magia más sorprendentes, que dará comienzo a partir de las 19:30 horas.



Free tour de Leyendas



Los rincones de Málaga esconden secretos y leyendas que apenas se conocen y que merecen la pena ser descubiertos. Para ello Free Tour Leyendas y Misterios de Málaga realiza un recorrido por aquellos lugares del centro histórico marcados por las historias y misterios más interesantes que jamás hayas escuchado. Entre ellas la historia de las siete cabezas en Plaza del Obispo, las truculentas leyendas del Cortijo Jurado o el sonado poltergeist de la calle Císter.

Durante las dos horas y media, también te adentrarán en las callejuelas malagueñas para conocer las historias del asesinato en la calle Fresca, las casas más siniestras de Málaga, el famoso edificio de las Siete Cabeza.

En este Free Tour Leyendas y Misterios de Málaga también hablan de los fantasmas, como por ejemplo el de Capuchinos o qué hacía el fantasma de la Alcazaba para defenderse de la gente que quería atraparlo.

Este tour es gratis, pero los guías esperan ser recompensados con la cantidad que el cliente elija. El punto de encuentro de estos guías es en el centro de la Plaza de la Merced, junto al obelisco (Monumento a Torrijos), con bandera o paraguas y acreditación de color «verde azulado» con el logotipo de: Paseando Por Europa. Para acceder a este tour se debe reservar la plaza en su página web.

Otra de las actividades más solicitadas son los Escape Room, salas donde estás encerrado a través de juegos de ingenio, puzzles y enigmas que deberás resolver hasta encontrar el código que te permita escapar.

Son muchos los que para esta ocasión transforman sus pasillos en terroríficos, como La puerta Deara, que celebra del 23 de octubre al 2 de noviembre, la secuela de El Refugio, con mecánicas de juego nuevas de 60 minutos de duración y desde 2 a 6 jugadores. También The Secret Keys, celebra Halloween con La Ruleta Roja, una actuación terrorífica de sesiones limitadas, cuyos 4 jugadores experimentan nuevos juegos y enigmas con actuaciones terroríficas. Se podrá disfrutar del 31 de Octubre al 2 de Noviembre.

Por otro lado, Tempus 60 propone a sus visitantes una aventura fantasmagórica con enigmas y juegos totalmente nuevos, para los días 30, 31, 1 y 2 de Noviembre. Todas ellas pueden reservarse en sus respectivas páginas web. Todas estas actividades cuentan con las medidas sanitarias necesarias, como el uso de mascarillas obligatorio durante toda la actividad, así como limite en el aforo.