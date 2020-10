Adjudicada la reforma de 10 bloques en Palma-Palmilla

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, ha adjudicado las obras de rehabilitación de diez bloques en las barriadas de Palma Palmilla, Virreinas y 26 de febrero. A través de esta actuación se finalizan las obras de la Fase VI del Plan de Acción Integral, Palma-Palmilla, denominado Proyecto Hogar, de la que se van a beneficiar 200 familias de esta barriada.

Los edificios se encuentran en la plaza de los Verdiales Nº 1-4, C/ Antonio Mª Isola Nº 3-6-12, C/ González Sáez Nº 6, C/ Joaquín Pizarro y Despistal Nº 5-7-9 y C/ Pedro Ruz García Nº 4. PAI Palma-Palmilla (Proyecto Hogar). Barriadas Palmilla, Virreina y 26 De Febrero (6ª Fase).

Las obras de este proyecto tuvieron que licitarse de nuevo tras la quiebra de la anterior empresa, siendo la nueva adjudicataria la empresa CFVC Construcciones, S.L. con un presupuesto de ejecución de 576.629,02 euros, IVA incluido, y con un plazo estimado de 6 meses de ejecución.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de PAI (Plan de Acción Integral) 'Proyecto Hogar', que se desarrolla en estas zonas para aumentar el nivel de vida de los vecinos. Las reformas se centran en la instalación de ascensores, elementos de accesibilidad y reparación de zonas comunes.

Al tratarse de edificios que no han sido rehabilitados desde su construcción, en la década de los 50 y 60 del siglo pasado, también se necesitarán otras reparaciones fundamentales como la reforma de fachadas, la instalación eléctrica en zonas comunes, fontanería y batería de contadores, saneamiento, así como reparación completa de las cubiertas. También se abordarán líneas de actuación en pintura de zonas comunes y escaleras, instalación de portero electrónico, instalación de buzones, solería de plantas, portal y zonas comunes.

Esta actuación municipal se enmarca dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Municipal de la Vivienda, en el que colaboran los vecinos de estos edificios con una aportación del 5% del coste de la rehabilitación. Un requisito para recibir esta ayuda es la constitución de la comunidad de propietarios de cada edificio, que se hará cargo de los gastos derivados del mantenimiento posterior del edificio rehabilitado.

El Proyecto Hogar, que continúa el trabajo iniciado con el Plan de Rehabilitación de la Barriada de La Palma, se centra ahora en la reforma y acondicionamiento en términos de accesibilidad de 1.420 viviendas en las barriadas de La Palmilla, La Virreina y 26 de Febrero. La motivación de todo este Plan ha sido la renovación integral de estos barrios, ya que en este distrito hay viviendas que necesitan una urgente rehabilitación. La vivienda es un elemento fundamental en la integración de las personas, convirtiéndose en este caso en elemento de exclusión social.