Un cinturón vegetal para Churriana

El plan se acogería al fondo europeo por la pandemia - El Consistorio estudia la viabilidad

Quince espacios de Churriana convertidos en jardines de flores, parques, jardines botánicos, fincas históricas integradas y parques arqueológicos es la propuesta que la asociación ecologista Ciriana ha presentado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y a la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

El plan cuenta con el asesoramiento de técnicos del Ayuntamiento de Vitoria, una capital con un anillo verde de 833 hectáreas que nació en 1993 a raíz de una restauración medioambiental y que está formado por ocho parques periurbanos, más un noveno en proyecto.

En concreto, el anillo verde de Churriana que propone la asociación ecologista estaría formado por el paraje del Guadalhorce, el Cerro del Villar, Arraijanal, la Hacienda Santa Isabel, La Cizaña, el Campamento Benítez, la Hacienda Santa Tecla, la Cantera Sillero, el Arca de la Fuente del Rey, el Olivar de San Isidro, la Hacienda de La Cónsula, el Parque de El Cuartón-Brenan, el Parque Mozárabe, el Parque del Recuerdo y el Parque Agrario Cortijo Pizarro.

Maricruz Torres y un dirigente vecinal en los alrededores de la cantera Sillero en 2018.

«Como en Málaga no nos ayudaban, me puse en contacto con Vitoria. Allí tenían muchos problemas parecidos a nosotros: contaminación del agua y del suelo, muy afectados por la contaminación industrial; no han hecho el proyecto de golpe, a lo largo de 25 años han ido acometiendo espacios aprovechando que tenían recursos», destaca Maricruz Torres, de la asociación ecologista Ciriana, que quiere subrayar el apoyo recibido por Fernando de Juana, jefe de la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad del Ayuntamiento de Vitoria.

La ecologista señala que para llevar a cabo el Anillo Verde de Churriana la inversión sería «mínima», ya que la mayoría de los suelos propuestos son públicos.

Anillo Verde de Vitoria, un proyecto iniciado en 1993 y que continúa en nuestros días.

Entre otras medidas, el proyecto de Ciriana plantea la conversión del Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce en Parque Natural para aumentar su protección; declarar zona no urbanizable Arraijanal y trasladar la ciudad deportiva del Málaga C.F. a Carambuco Bajo así como recuperar el jardín botánico de la Hacienda Santa Isabel y crear un centro de Formación Profesional especializado en Jardinería y Viverismo.

También propone «deconstruir» el litoral de La Cizaña y reforestarlo y un jardín de plantas mediterráneas para Santa Tecla –proyecto adelantado por La Opinión– en lugar del campo de golf ; el cierre y restauración medioambiental de la cantera Sillero; la reforestación del Olivar de San Isidro y crear un gran parque en El Cuartón que incluya los jardines de la casa de Gerald Brenan.

Además, entre otros aspectos plantea, como también adelantó este periódico, un parque mozárabe que proteja el complejo de cuevas rupestres localizado cerca del cementerio de Churriana, lo que conllevaría modificar el PGOU para que no se construya en la zona; la plantación de un Parque del Recuerdo junto a los terrenos del cementerio y la creación de un parque agrario en la zona del Cortijo Pizarro que funcionaría como incubadora de empresas para pequeños agricultores que se inicien en el cultivo ecológico.

Para llevarlo a cabo, señala Ciriana, el anillo verde se podría acoger al fondo recuperación de 750.000 millones de euros de la Unión Europea a raíz del coronavirus, ya que entraría de lleno en el apoyo a la transición ecológica en España.

La pasada semana el Ayuntamiento publicó una nota en la que informaba de que el Área de Sostenibilidad Medioambiental estudiaría la viabilidad de la propuesta.

Maricruz Torres explica que tanto el alcalde como la delegada del Gobierno autonómico acogieron la propuesta con mucho interés y señalaron que la estudiarían. «En el caso del alcalde, nos comentó que aunque a lo mejor no se puede llevar a cabo en la totalidad, en zonas que son municipales se podría llegar a algún tipo de acuerdo con los promotores de los planes parciales para ampliar las zonas verdes».

Para la responsable de Ciriana, es mucho más factible el Anillo Verde de Churriana que el de toda la capital, «inviable y obsoleto porque harían zonas verdes inconexas, a causa del hormigonamiento de Málaga».