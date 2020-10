Urbanismo pide a la Junta hacer sondeos geoarquelógicos en el Astoria

Las excavaciones arqueológicas en la parcela ocupada antiguamente por el edificio de los cines Astoria y Victoria han llegado a los 5,5 metros de profundidad. El proyecto de edificio translúcido plantea un auditorio que bajaría hasta los 10 metros. De una cota a otra no se ha excavado y, por tanto, no se conoce qué restos hay, más allá de los romanos, cristianos y nazaríes localizados en los estratos superiores. Así, en una jornadas celebradas hoy en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) cuyo fin era mostrar los restos localizados a periodistas, historiadores y expertos, Leonor Muñoz, jefa del Departamento de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha desvelado que se ha cursado una petición a la Junta de Andalucía para que se permita hacer sondeos geoarqueológicos, que son tan invasivos como una excavación al uso, sino que se trata, como ha explicado la arqueóloga Ana Arancibia, de extraer columnas "sedimentológicas, en diagonal o en cruceta, según el sondeo", para estudiar si en esas capas inferiores se adivinan nuevos restos o no.

Muñoz ha explicado que, "visto el interés público que hay, hemos planteado qué más se puede hacer de forma rápida y accesible, con poca afectación a los restos; y hemos pedido a la Junta de Andalucía que nos dé la posibilidad de hacer sondeos geoarqueológicos, con el fin de intentar localizar el nivel estéril desde el punto de vista de la información histórica y arqueológica", ha dicho, para añadir que han consultado con diferentes equipos esta posibilidad, incluida la Universidad de Málaga, y ello supone "una gran oportunidad para obtener la mayor información posible sin usar métodos destructivos, merece la pena detenerse y lograr la mayor información posible para saber con mayor exactitud". La arqueología, ha añadido, no es una ciencia exacta, "esperemos que la Junta nos pueda aprobar esa propuesta".

Arancibia, por su parte, ha abogado por hacer estos sondeos y, en función de los resultados, "veremos si seguir excavando. Las excavaciones dependen del desarrollo que se vaya hacer. Hay que excavar según la afección que se tenga, a lo mejor nos quedan 30 centímetros para acabar".

Antes, tanto Arancibia como Cristina Chacón, la directora de la excavación, han explicado que aún realizan el informe técnico que habrán de entregar a la Delegación de Cultura de la Junta y cuyos resultados serán determinantes para saber si se puede llevar a cabo el proyecto urbanístico con usos culturales y gastronómicos previsto, si los restos no tienen valor; si estos se integran en el edificio resultante o, por el contrario, se hace un parque arqueológico y la plaza queda diáfana, como quiere la oposición municipal y parte de la ciudadanía. Arancibia ha explicado que aún no han podido llegar al análisis final, pero que la "respuesta a la puesta en valor debe darla la Junta". Chacón ha dicho lo mismo: "Eso quien lo valora realmente es la Junta", aunque el informe, ha declarado, podría estar en noviembre.

Recuerden que la oposición ha convocado un pleno extraordinario para el 3 de noviembre con el fin de hablar sobre lo que se hace en la parcela. El alcalde, Francisco de la Torre, por su parte, ha valorado positivamente el esfuerzo de Urbanismo y de las dos arqueólogas, "y ahora estamos pendiente de que la Junta conteste a esos sondeos arqueológicos, se presentó por la Gerencia la solicitud la semana pasada, y ello permitirá ver si el terreno que hay debajo de la cota menos seis es estéril, sin actuación del hombre, no es antrópico, o por el contrario se ve alguna presencia de restos que puedan suponer, culturales o arqueológicos, una excavación más profunda; han llegado a esa cota porque entendían ellos que es donde estaba la zona estéril pero se puede comprobar con esa técnica que es una técnica probada", ha reflexionado, para indicar que, además de esos sondeos, está el informe que preparan las arqueólogas y que será remitido a la Junta para que se pronuncie sobre la importancia o no de los restos que hay y "qué se debe hacer; conservarlos, cómo conservarlos, mostrarlos, de qué manera mostrarlos, etcétera. Y, por tanto, estamos pendiente de lo que la Junta diga".

En las jornadas, Cristina Chacón detalló los hallazgos encontrados en la parcela y que ya se han detallado en sucesivas informaciones en este periódico: el hospital de Santa Ana, asociado a una iglesia (el centro hospitalario se construye en 1602), los enterramientos cristianos, cerca de 300, que son los más interesantes desde el punto de vista histórico y arqueológico (que datan de la época del cerco y conquista de la ciudad, 1487), parte de un arrabal nazarí (cuatro calles), asociada a restos fabriles, y zonas industriales y de enterramiento romanas, siendo esta necrópolis la prueba de que podría haber existido una vía de entrada a la ciudad que entroncaría con calle Beatas. Se han hecho varios paneles y un vídeo para mostrar estos hallazgos.