Ciudadanos reclamará a la Junta la apertura del 'Aula Picasso'

Ciudadanos insta a la Junta a restaurar y abrir al público el 'Aula Picasso' y 'El Palomar'. Este espacio de 100 metros cuadrados situado en el edificio del Ateneo constituye parte de la 'historia viva' de Picasso en la capital. El 'Aula Picasso' se considera la estancia donde el genio dio sus primeros pasos como pintor y en la que su propio padre impartió clases. Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, asegura que "algunos autores han denominado dicho espacio como 'el universo infantil de Picasso' aludiendo a que este lugar pudo marcar sus primeras obras con aire clasicista y académico como 'La Primera Comunión' o la obra 'Ciencia y Caridad'".

El Ateneo es un pedazo de historia cuyas diversas transformaciones lo llevaron a constituir durante un tiempo la Escuela de Bellas Artes de San Telmo. Pareja ha recordado como "a partir de 1875 impartieron en dicha escuela significativos profesores como Bernardo Ferrándiz, Moreno Carboneros, Muñoz Degrain o José Ruiz Blasco, padre de Picasso". Javier Pareja, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Cultura, asegura que "desde el propio Ateneo certifican que aún se conservan las lámparas originales que aparecen en el Guernica y los objetos de dibujo, las manos, pies, bustos y hasta las palomas que después reproduce en su obra".

Losada califica el 'Aula Picasso' como "un lugar lleno de valor y que mantiene intacta la magia de haber sido un lugar de creación". Ciudadanos considera que su apertura complementaría la oferta que la ciudad posee de Pablo Picasso ya que dicho espacio crearía un triángulo perfecto uniéndose al actual Museo Picasso y la Casa Natal como reclamo turístico. Idea que comparte Mónica López ,vocal de patrimonio y vicepresidenta del Ateneo de Málaga: "El 'Aula Picasso' es la conexión clave para conseguir una visita picassiana completa en la capital".

"La recuperación de estos espacios es vital para entender los inicios de Picasso", ha expresado Pareja. La vicepresidenta del Ateneo pone en valor la importancia del 'Aula Picasso' aludiendo que "Pablo Ruiz nació en la casa natal pero Picasso 'el genio' se desarrolló en la antigua escuela de Bellas Artes". El partido naranja propondrá su remodelación y apertura en el próximo pleno municipal y llevará una PNL (Proposición no de Ley) al Parlamento andaluz.

Con respecto a la denominada 'Sala de Color' conocida popularmente como 'El Palomar', dicha instancia considerada el aula de dibujo natural forma parte de la petición de restauración de Ciudadanos. "El 'Aula Picasso' necesita reparaciones como la restauración del armazón del suelo y la solería, así como recuperar las paredes y el mobiliario para devolverle el estado exacto que tenía durante la infancia de Picasso. Por su parte, la modernización de 'El Palomar' necesita de la reparación de sus cubiertas", ha concretado Pareja.

Mónica López asegura que desde que ocupó su puesto en la junta directiva del Ateneo en el año 2013 no han cesado en su empeño de pedir la remodelación y apertura del 'Aula Picasso' pero asegura que "este proyecto ya estaba en marcha desde mucho antes" por lo que no es capaz de precisar cuántos años llevan con esta lucha. Ciudadanos coge el relevo tras ser el propio equipo que gestiona el Ateneo el que le transmite el problema aunque la entidad argumenta que no tienen constancia de la intención del partido de exponerlo en el próximo pleno, como la formación naranja ha anunciado.