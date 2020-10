Cs aboga por explorar la vía arqueológica en el Astoria hasta el final

La edil de Cultura y portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha dado hoy un golpe en la mesa al pedir al equipo de gobierno que, si la Junta dice que no a los sondeos geoarqueológicos que ha pedido Urbanismo para la parcela del Astoria, se siga en la misma fase y se excave hasta los 10 metros para saber qué hay en el subsuelo de la parcela. Ya hace unos días había hablado Losada de la importancia de esperar al informe de las arqueólogas, que estará en noviembre, y sobre el cual la Junta habrá de decir el valor de los restos hallados y cómo conservarlos, si dentro del edificio traslúcido o creando un parque arqueológico sin inmueble adosado.

"El debate sobre si hay que dejar la plaza diáfana o no no toca ahora creo que hay que esperar al informe de Cultura. Creo que respecto a definirnos ya sobre si hay que dejar la plaza diáfana o no creo que no es el momento", ha dicho. "Profundizar en el proyecto arqueológico estoy completamente de acuerdo, creo que tenemos una oportunidad de un estudio en una manzana, en un espacio tan amplio es muy complicado". Por tanto, "hay que ampliar el estudio arqueológico y quedarnos con la tranquilidad de que no hay nada más en ese subsuelo, celebro que el ayuntamiento continúe con el proyecto arqueológico"

En el pleno extraordinario sobre el Astoria, para el que la oposición pide en una moción que la plaza queda diáfana, ha dicho Losada que van a presentar una "enmienda hasta que quede claro el posicionamiento correcto", aunque ha ido un paso más allá. "Ojalá podamos hacer sondeos. Si Cultura dice que esos sondeos no se deben hacer y hay que hacer un nuevo proyecto arqueologico que defina más en extensión lo que hay que profundizar, apoyamos esa nueva investigación arqueológica: que es con sondeos con sondeos, si no es con sondeos que aún así sigamos con la fase arqueológica y nos quedemos tranquilísimos de lo que ahí hay, pues perderíamos una oportunidad y sería imperdonable". En definitiva, que "se agote la fase arqueológica en toda su extensión". Está por ver qué dice el PP sobre este cambio de postura de su socio de gobierno.