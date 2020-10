Entrega de premios a los ganadores de la Can We Run

Momento de la entrega de premios de la Can We Run.

Momento de la entrega de premios de la Can We Run. Álex Zea

El pasado viernes 23 de octubre tuvo lugar en la sede de nuestro periódico la entrega de premios de la III edición de Can We Run, la carrera solidaria con perros que organiza La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica y que este año ha contado con el patrocinio de Bankia, True Instinct, Coca-Cola y Bissell. Debido a la incidencia del coronavirus, esta tercera edición de Can We Run se realizó en formato virtual desde el pasado 25 de septiembre hasta el 4 de octubre y el recorrido a completar este año por mascotas y dueños, de tres kilómetros, era totalmente libre.

Andrés Calvo Ramos y su perro Shiro se hicieron acreedores del primer premio: un saco True Instinct Raw Boost de 10 kilos, más dos Tasty Cubes (valorado en 73 euros), tras recorrer los tres kilómetros de la carrera en un tiempo de 11 minutos y 10 segundos. Billy, la mascota de Antonio Godoy Guerrero, obtuvo el segundo premio: un saco True Instict No Grain de 12 kilos y un Tasty Cube (valorado en 59 euros), tras completar la Can We Run en 11 minutos y 52 segundos. Por último, el tercer premio, un saco True Instinct Original de 12 kilos (con un valor de 50 euros), correspondió a Maya, que junto a Moisés Frías Luque, obtuvieron el tercer mejor tiempo de la carrera con 13 minutos y 23 segundos.

Asimismo, durante el acto se hizo entrega de un cheque con el dinero recaudado por las inscripciones a la Can We Run 2020 a Carmen Manzano, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga.

La Can We Run, que en 2020 ha alcanzado su tercera edición, persigue concienciar sobre la importancia de tener una mascota, fomentar el ejercicio físico y que se creen más espacios verdes destinados a ellos, además de ayudar a que la adopción siga ganando terreno y que cada vez más municipios se unan a la red de Pet Friendly.