Gestores administrativos de Málaga: entre el ciudadano y la Administración

El pasado 25 de septiembre salió publicada en el BOE la convocatoria por parte del Ministerio de Administraciones públicas de las pruebas de aptitud para el acceso a la profesión de Gestor Administrativo. Sin duda, no son unas oposiciones al uso: no hay un número de plazas cerrado, por lo que todos los que superen las pruebas podrán ejercer de Gestores Administrativos.

La de Gestor Administrativo, profesión a la que solo pueden acceder los graduados en Derecho, Económicas, Dirección de Empresas y Ciencias Políticas, es una profesión con un gran futuro y un magnífico presente que solo se puede ejercer si se superan las pruebas citadas anteriormente, a las que solo se pueden presentar los graduados en los estudios referidos más arriba, o si se está en posesión del Título del Máster Universitario en Gestión Administrativa."Los gestores administrativos son el nexo de unión entre la Administración, las Pymes y los Autónomos", indica Daniel Quijada, presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga, quien recalca la total predisposición de este colectivo, que en Málaga y provincia alcanza los 250 profesionales, "con los ciudadanos y con las diferentes administraciones para aliviar los problemas que han surgido, sobre todo a raíz de la aparición del Covid-19".



Profesionales altamente cualificados



Durante la pandemia se ha demostrado el lugar que ocupan los gestores administrativos, profesionales altamente cualificados con una relación histórica con la Administración y una alternativa rápida y eficaz en el trato con ella. Desde el 14 de marzo, gran parte de los trámites ante las diferentes administraciones han dejado de ser presenciales para pasar a ser servicios telemáticos que en numerosas ocasiones no funcionan, a veces por saturación y otras porque el sistema no es accesible ni de fácil manejo para una gran parte de la ciudadanía.

Información catastral, gestiones en Tráfico, trámites en la Oficina de Extranjería, tareas tales como la tramitación de escrituras, asesoramiento y gestión fiscal y laboral, ayudas y petición de subsidios y subvenciones se unen hoy en la figura del gestor administrativo con otros trámites como solicitar la prestación de desempleo, empadronamientos, obtención de certificados digitales, etc. porque no todos los ciudadanos están preparados para realizar estos trámites ni cuentan con los recursos necesarios para ello. "Cada vez hay mas gente que paga por no hacer los trámites, añade Quijada. La falta de comunicación dificulta la relación entre el administrado y la Administración y desde marzo estamos en una etapa con muchos bloqueos en la comunicación. Nos hemos puesto a disposición de todas las administraciones para aliviar los problemas que surgen", finaliza el presidente de los gestores malagueños.



La clave del éxito



Una de las claves del éxito de los gestores administrativos es que, gracias al constante contacto con las diferentes administraciones, ha tejido un estrecho vínculo con las mismas, lo que ha desembocado en la firma de convenios de colaboración y encomiendas de gestión, así como una amplia y continua formación y renovación que les ha concedido una gran ventaja en la relación con ellas.

Las pymes y los autónomos están viviendo un momento difícil y los gestores administrativos pueden ayudar a las empresas a tener una gestión eficaz con las herramientas tecnológicas más avanzadas. "El COGA ejerce una doble función: -indica Quijada- por un lado ejerce un control y una supervisión a través de inspecciones de que todo se está haciendo bien frente al administrado (gracias al seguro de responsabilidad social) y a la administración, gracias al procedimiento sancionador que puede acabar con la expulsión del profesional, caso este que todavía no se ha dado".

La labor del gestor administrativo suele acortar los plazos de resolución de los trámites encomendados gracias a un servicio eficiente y ágil y a su constante objetivo de mejorar sus relaciones con la administración, tratando de ser el apoyo que esta necesita para dar solución a los problemas administrativos que la sociedad demanda.



Apoyo de la Administración



En esta misma línea se postula Virginia Martín Lara, vicepresidenta del Colegio: "Somos el apoyo que la Administración necesita y el profesional que el ciudadano demanda. Por ello, hacemos un llamamiento a la Administración para que siga avanzando y contando con nosotros, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, donde, además de dar una especial atención al ciudadano, debemos dar soluciones rápidas y eficientes a sus demandas".

