"Málaga Respira es el mejor ejemplo de capacidades y cooperación en Málaga"

Este cirujano cardiovascular del Hospital Regional de Málaga rescató un proyecto de un respirador que databa de finales de los años ochenta y que había diseñado en el último año de sus estudios. De Tuesta coordinó un equipo interdisciplinar que construyó en tiempo récord el Málaga Respira. El alma máter del proyecto dice que se construyeron 285 unidades, de las que 135 están en reserva logística por si hicieran falta en Andalucía

­¿Qué supone para usted recibir el premio que le otorga La Opinión de Málaga?

Más que para mí, supone un reconocimiento para el trabajo de todo el equipo. Es una satisfacción que después de un trabajo tan duro, se te reconozca.

El 'Málaga Respira' es uno de los mejores casos de trabajo en equipo para mitigar el impacto del virus en los pacientes con insuficiencia respiratoria. ¿Cómo fue la coordinación de todo el proceso? Además en apenas un mes, ¿cómo recuerda aquellas semanas?

Terribles, sin parar de trabajar, prácticamente sin dormir. Cuando empezó la pandemia y empezaron a hacer falta los respiradores, muchas empresas sin escrúpulos subieron su precio y se hizo muy difícil hacerse con las unidades necesarias. En España había mucha déficit. Yo rescaté un proyecto de mi época de fin de carrera y se lo comenté al jefe de Investigación del HRU y de ahí ya se involucró a Ibima, a los ingenieros de la UMA y a más gente. Se hicieron dos equipos de trabajo que funcionamos día y noche, anticipándonos a todas las fases, hasta que lo pudimos ver construido.

Llegó a imaginarse alguna vez que su proyecto, que data de hace tres décadas, serviría para luchar contra la pandemia del Covid-19?

En absoluto. El proyecto estaba guardado en el baúl de los recuerdos. El problema que me hizo desempolvarlo fue de escasez y no tecnológico.

¿Cuántas unidades del respirador se han fabricado y dónde se han instalado?

Se han fabricado 285. De ellos 30 están en Ecuador; 120 en Centroamérica a través de una asociación de países que luchan contra la pandemia, y el resto están aquí en reserva logística por si hicieran falta en Andalucía o en España.

¿Han tenido peticiones de fuera de España para fabricarlo?

Estamos en conversaciones con una corporación de Sudamérica para ofrecerles la tecnología y que ellos puedan fabricarlo. A los países pequeños de la zona se los fabricamos nosotros y luego se los cedemos, y a los países más grandes (ej. Colombia y Brasil) les cedemos el know how y ellos los fabrican.

Además, el respirador es de código abierto, a disposición de todo el mundo para que se pueda construir por quien quiera hacerlo. Un gesto altruista que le honra.

Sí. La idea es esa. Para que lo pueda construir cualquiera que se vea en la tesitura de necesitarlos y no tenga respiradores. Es un respirador de campaña, no es un respirador último modelo. Nadie se puede lucrar con su fabricación y los planos están abiertos para todo aquel que lo quiera consultar.

Usted siempre ha reivindicado que Málaga no es solo playa, turismo y buen tiempo. Aquí hay industria, investigación y sobre todo mucha gente con ganas de hacer y aportar cosas a la sociedad y el 'Málaga Respira' es la prueba.

Totalmente. Aquí hay gente muy válida que ha trabajado muy bien. Hay ingenieros, hay industria que ha trabajado a toda velocidad y bien. No todo es sol y playa y hostelería en Málaga. Hay mucho potencial no solo para depender del turismo sino para tener capacidades industriales muy importantes.

Y también de poner de acuerdo a muchas instituciones, algo no muy frecuente en los tiempos que corren.

Cooperación y capacidades, porque solo con la voluntad no hubiera sido posible. Capacidades las hay y muy altas. Es para estar muy orgulloso.

Como médico que es, ¿cuándo cree que se logrará vencer al Covid-19?

Mi opinión es que vamos a estar con la pandemia un par de años con diferentes niveles de intensidad. Ahora con el frío puede haber repuntes pero estamos mejor preparados que hace seis meses. Las vacunas necesitan tiempo y eso no se puede comprar. Habrá vacunas moderadamente testadas a medio plazo y vacunas efectivas a largo plazo (uno o dos años). Vamos a ver si no hay un problema de distribución de las mismas. No es fácil.