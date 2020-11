"Hablar del salchichón de Málaga es hablar de la historia viva de Prolongo"

Pocas empresas se identifican tanto con Málaga como Prolongo Faccsa. Su antigüedad, en este 2020 cumple 200 años de actividad, y su trayectoria de éxito en nuestra provincia y en países de los cinco continentes, hacen de esta cárnica un referente a nivel nacional.

Soler Ciurana señala la continua innovación como uno de los factores de éxito de esta empresa malagueña que trabaja en más de 25 países, da trabajo a más de 1.000 personas y produce más de cien millones de toneladas de carne al año.

­­­¿Qué supone para usted y la institución que representa recibir el premio que le otorga La Opinión de Málaga?

Para nosotros es un privilegio cumplir 200 años de trayectoria. Es cierto que mi generación no ha hecho más que recibir el testigo, y sería más justo premiar a todas esas personas que han dedicado toda su vida a esta empresa.

Cumplen en 2020 dos siglos de existencia, la tradición y la innovación conviven juntos en la empresa. ¿Es ese el secreto del éxito de Prolongo?

Indudablemente este es uno de nuestros pilares, ya que tratamos de ofrecer los productos de toda la vida, pero entendemos que hay que estar continuamente innovando y adaptándose no solo a las nuevas tendencias de consumo, sino también a las cada vez más exigencias y controles legales, en cuanto a seguridad alimentaria, trazabilidad y controles de calidad internos y externos.

Estamos prácticamente a finales de año, ¿Qué balance hace de la actividad comercial de Prolongo en este año marcado por el Covid?

Afortunadamente nosotros no hemos parado la producción ni un solo día durante el confinamiento al dedicarnos a la venta de alimentos de primera necesidad, además nuestra demanda está muy consolidada y aunque en sectores concretos como el de Horeca haya habido un desequilibrio notable debido al cese de actividad, hemos podido contrarrestar esta desviación con otros mercados internacionales.

¿Cuénteme cómo están ampliando presencia en los mercados internacionales? El mercado asiático es muy importante para ustedes, ¿no es cierto?

Desde que en 2008 la empresa fuera autorizada para vender en el mercado chino, el mercado asiático ha sido uno de los objetivos donde hemos querido centrar nuestras exportaciones.La extraordinaria dimensión de este mercado y su capacidad para absorber grandes volúmenes siempre hizo que nuestros esfuerzos fueran destinados a posicionarnos como un referente dentro del sector porcino en este continente. Además de China, con el fin de ampliar nuestra presencia en este mercado, realizamos misiones comerciales y asistimos a ferias de alimentación en países como Corea del Sur, Taiwán, Vietnam, Singapur, Filipinas, etc...

¿En qué otros mercados internacionales actúan?

Además, también tenemos presencia en el continente africano y en otros países como Nueva Zelanda en Oceanía o Canadá en Norteamérica. En Europa, Prolongo Faccsa comercia con Portugal, Francia, Italia, etc.€ De esta forma, en volumen de exportación de carne de cerdo, nuestra empresa orbita entre las diez empresas españolas más exportadoras pertenecientes a la industria cárnica.

¿Cuántas toneladas de carne producen y cuánta gente trabaja en la empresa?

Actualmente nuestra producción anual sobrepasa los 100 millones de kilos de carne. Exportamos aproximadamente el 55 por ciento de nuestra producción a más de 25 países de los cinco continentes. Cada miembro de la familia se ocupa de un departamento distinto y entre todos tratamos de aportar nuestro conocimiento para tomar las mejores decisiones.Ramón Soler preside la empresa junto a la gerencia de María Dolores Ciurana. Entre todos nosotros colaboramos en este complejo industrial y esperamos que con las distintas inversiones que estamos realizando se vayan sumando más familias a este proyecto que cada día se consolida como una de las mejores empresas porcinas de nuestro país.

¿Para cuándo la mudanza de las instalaciones, se les ha quedado pequeño su actual emplazamiento, no es así?

De momento, no tenemos intención a corto plazo, estamos ampliando y mejorando nuestras instalaciones con continuas obras en el polígono industrial actual.

En un sector como el cárnico, donde se han producido crisis bastante importantes en los últimos años, la sostenibilidad de la producción y las medidas higiénico-sanitarias deben estar en el libro de ruta. ¿Cómo enfoca Prolongo este aspecto?

Nosotros siempre hemos sido sometidos a unos rigurosos controles de calidad. Somos un referente dentro de la industria agroalimentaria y cumplimos con los más altos estándares en bienestar animal, sanidad, bioseguridad, manejo de los animales y trazabilidad en todos los eslabones de la cadena de valor. Es muy importante que los consumidores tengan la confianza de que nuestros productos cumplen con todas medidas y requisitos de seguridad. Nosotros damos total transparencia a nuestros procesos ya que entendemos que cada vez existe una mayor preocupación por la forma en que se procesan los alimentos.

Si yo le digo Salchichón de Málaga, usted ¿qué me contesta?

Salchichón Prolongo, el auténtico salchichón de Málaga de toda la vida. Hablar de Salchichón de Málaga es hablar de la historia viva de Prolongo. Este producto ha sabido vivir a lo largo de nuestra historia hasta tal punto que no hay malagueño que no lo conozca.

¿Qué escenario prevé para su empresa y para el sector cárnico en 2021?

El próximo año pretendemos afianzar los cambios de reorganización que estamos llevando a cabo en nuestras instalaciones de envasado y congelación de carne de porcino. En total, hemos destinado alrededor de 40 millones de euros en obras en los últimos años, con las que prevemos aumentar la capacidad de almacenamiento y de producción, así como agilizar los procesos con el fin de prepararnos para afrontar una nueva década que será clave para consolidar nuestro crecimiento. Siempre tratando de satisfacer las necesidades nacionales e internacionales de carne porcina.