"Este premio supone un vínculo más con esta ciudad que me ha dado tantas satisfacciones"

­­Luz Casal considera la música como «el alimento esencial» de su vida, una vida profesional que se ha visto prácticamente paralizada por la pandemia y que la cantante aprovecha para componer nuevas canciones de su repertorio. La cantante gallega, una de las artistas españolas más reconocidas dentro y fuera de nuestro país, siente Málaga como su casa, una casa malagueña donde le sorprendió el confinamiento y donde emprendió una iniciativa solidaria que le puso en contacto con miles de personas

­ ¿Qué supone para usted recibir el premio que le otorga La Opinión de Málaga?

Un vínculo más con esta ciudad que aprecio, quiero y que me ha dado tantas satisfacciones. Se ha dado la circunstancia de que en este año he pasado más tiempo aquí que en otro lado. He tenido la sensación de estar en casa. Siempre he tenido ese vínculo con Málaga. Me da una enorme satisfacción.

Málaga es una ciudad con la que usted tiene muchos vínculos. ¿Desde cuándo viene a nuestra ciudad?

Llegué con la lección aprendida. Hace ya un montón de años que vengo. Llegué la primera vez al Paseo de Reding con un abrigo muy grueso y lo primero que pensé fue qué equivocada estoy. Esa sensación climatológica es como un abrazo. Hay otras ciudades en las que el clima te abofetea. Málaga es muy acogedora, entre otras cosas.

Ha pasado el confinamiento entre nosotros, ¿Cómo lo vivió?

Con disciplina desde que decidí hacer las llamadas por teléfono para hablar con la gente. Toda la dureza de haber perdido la libertad de movimientos quedó arrasada cuando conocí las problemáticas de las personas con las que hablaba un día sí y otro también, todas ellas diferentes. Estaba todo el día preparando las llamadas y se me pasaron volando los dos meses. Reduje mis necesidades al mínimo. Lo pasé muy ocupada viendo las distintas realidades de las personas. No me dio tiempo a pensar en otras cosas.

¿Cómo surgió la idea de hacer las llamadas? ¿Qué experiencia sacó de todo ello?

Yo había venido para estar un par de días en Málaga y me pilló aquí el estado de alarma. En el momento en que empezó el confinamiento recibí muchos mensajes de gente que me decía que hiciera algo musicalmente hablando, que escribiera una canción o algo parecido. Estuve palpando la necesidad de comunicar de los ciudadanos y pensé que la gente lo que necesitaba era hablar, y qué hay más directo que hablar con una persona, y así empezó todo. La cosa fluyó de manera muy espontánea, era más impactante y así acompañaba a la gente. Al final de cada llamada sentía que había servido para algo, para esa persona y para mí. Estos diálogos fueron una lección de vida. En principio iba a ser algo íntimo, sin repercusión pero lo sacó un periódico de Galicia y ya corrió todo como la pólvora a través de internet y los medios. Ha sido una de las cosas más importantes de las que he hecho en mi vida.

La música ayuda a superar muchas situaciones adversas. ¿Qué significa la música para Luz Casal?

La mitad de mi vida. El alimento esencial. Pan puedo dejar de comer algún día pero la música no me puede faltar nunca. De manera activa o pasiva la música ha estado presente en todos los días de mi vida. En los momentos duros, cuando tenía cáncer, hice dos discos que me ayudaron mucho a superarlo. La música es importantísima para mí. Es mucho más que mi profesión. Es esencial en mi vida, no puedo prescindir de ella.

¿Cuáles son sus influencias musicales?, ¿qué música le gusta oír?

Casi siempre recurro a lo último. Ahora escucho canciones de Taylor Swift. Escucho música clásica, que es la que menos me distrae. Si estoy escuchando por ejemplo un disco de cualquier cantante, lo estoy escuchando y no puedo hacer otra cosa. Con la música clásica, si escucho a Mendelsshon puedo hacer otras cosas.

¿Qué canción de su repertorio será la que cante en un concierto el primer día que no haya Covid?

Tengo que hacer dos conciertos en Portugal y da la casualidad que de las seis canciones que voy a cantar, salvo una, no van a ser canciones mías. Cuando retome los conciertos en España lo haré de una forma normal. Seguro que habrá alguna canción sobre lo vivido en estos meses, seguro que sale alguna, pero poco más.

La cultura y sus diferentes manifestaciones ha sido una de las grandes perjudicadas con el tema de la pandemia. ¿Cómo lo ha vivido Luz Casal? ¿Cómo está gestionando sus conciertos, sus actuaciones? Me imagino que se habrá visto muy mermada su actividad profesional.

La gira de mi último disco acabó el año pasado y realmente en este 2020 teníamos pocos conciertos programados. La situación es muy preocupante para nuestro oficio y para muchos más oficios. Los espectáculos se han llevado un gran golpe con la pandemia. La cultura y los espectáculos son necesarios para la gente; no sé si tan necesarios como lo son para mí. Iremos recuperando el tono y nos adaptaremos a los nuevos tiempos. Creo que como colectivo no estamos muy cuidados por la Administración.

¿Cómo encara el 2021 profesionalmente hablando Luz Casal?

Mi propósito es hacer buenas canciones, que es en lo que llevo desde antes del confinamiento, esa es mi intención, hacer un buen repertorio y en cuanto se pueda, retomar los conciertos pero con todos los miembros de mi equipo, con toda la banda. No hago muchos planes de futuro desde hace años, vivo el presente. La aventura es un componente muy importante en mi vida profesional. Saldrá un nuevo disco cuando lo tenga, siempre lo he hecho así, sin urgencias, cocinando las canciones a fuego lento.

Luz, ¿tiene que seguir corriendo el aire?

Sí, estoy segura que sí. Ahora más que nunca. Es una de las recomendaciones que nos han dado las autoridades sanitarias (risas).