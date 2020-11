La cocina de Loleta llega a las librerías

Entre las recetas hay tanto cocina internacional como platos de su familia.

«Igual que nunca me había planteado hacer tele, hacer un libro es un sueño cumplido, nunca podía imaginarme que iba a darme tantas satisfacciones, como el que te llegue el cariño de la gente y de tus compañeros», reconocía la pasada semana Loleta Bernabé.

El sueño cumplido de esta malagueña es el libro Loleta by Loleta. Mis recetas fáciles dulces y saladas (18,95 euros) que acaba de publicar Anaya en una lujosa edición de tapa dura y las propias fotografías hechas por la cocinera de Canal Cocina, que también es una artista con la cámara.

Como explica, con anterioridad había recibido varias propuestas para publicar un libro de cocina, «pero no era el tipo de libro que yo quería». De hecho, reconoce haber tenido mucha suerte al haberle permitido Anaya participar en casi todos los detalles de la obra.

«Este es un libro muy Loleta, porque son recetas de una cocina muy variada: hay recetas de mi bisabuela, de Nueva York, de Turquía... viajar y cocinar», resume. Además, explica que está pensado tanto para los que son duchos en la cocina como para los que se inician en ella, «por eso algunas explicaciones de recetas son más largas, para que la gente las sepa hacer».

El caudal de recetas, pues son 225, están agrupadas en básicas, desayuno, brunch, postres, meriendas, ocasiones especiales y recetas para varios tipos de intolerancia y como resalta su autora, «te sirven para cualquier momento del día, para llevártela al campo... para que la gente pueda hacerlas suyas sin contemplaciones».

El libro está dedicado a su marido Juanje, que además de empresario es un maestro paellero y a su hijo Javi, que acaba de empezar la universidad «y cuando invita a amigos en casa es él quien prepara la comida».

La vocación por la cocina de esta abogada de formación y apasionada de los idiomas (habla inglés, francés, italiano y alemán) le viene de familia. De su abuela materna Magdalena, por ejemplo, conserva su libro de recetas y de ella ha rescatado en este libro, como no podía ser menos, una receta de magdalenas caseras, pero también, junto a platos de tierras lejanas hay otras recetas familiares como el biscuit glacé con chocolate caliente de su bisabuela o los mostachones que su madre preparaba para merendar.



Del blog a la televisión

El camino al éxito de Loleta se inició en 2012, cuando su blog de cocina Loleta Life, Market & Cooking (www.loleta.es) fue premiado por la revista Telva. Un año más tarde obtuvo la medalla de oro de Canal Cocina al mejor blog de España entre 700 blogueros cocineros, canal en el que ha terminado trabajando. De hecho, la semana pasada estuvo grabando más capítulos de la serie Supera esto!, un reto culinario entre los propios presentadores del canal.

«Para mí la televisión ha sido un descubrimiento, me dicen que parezco natural, la verdad es que pierdo la noción de estar ante la cámara y hablo como puedo hablar a cualquiera, no le veo mérito a eso», reconoce.

Por cierto que el libro está dedicado también a varios compañeros del equipo de Canal Cocina, porque como explica, «me han dado la oportunidad de abrirme en un medio que es muy difícil, y he descubierto que me lo paso muy bien con ellos, es gente con la que tengo mucha complicidad y que me anima en momentos de bajón, porque son muchas horas de rodaje y me agobia el que, si me equivoco, tengan que repetir por mi culpa».

Loleta –así llamaba su abuela a Lola Bernabé– continúa con su blog en español, inglés y francés; con los programas de Canal Cocina y tiene hoy más de 220.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Pero el éxito es también un largo camino de esfuerzo, por eso confiesa que se le saltaron las lágrimas cuando una seguidora en redes sociales le mandó la foto de un plato sacado de su libro, la Brioche Nanterre, pues la cocinera malagueña cuenta que tuvo que repetir la receta «cinco o seis veces» hasta hacerlo a la perfección.

«A mi hijo y sus amigos les digo: tenéis que luchar por vuestros sueños y trabajarlos mucho, y ya la vida os pondrá donde os tenga que poner», destaca.

Aquí está, con 225 recetas, el sueño cumplido de Loleta.