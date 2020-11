La oposición pidió desconvocar el pleno del Astoria y acusan al alcalde de "restarle importancia"

Hoy debía haberse celebrado un pleno extraordinario sobre el futuro uso de la parcela del Astoria-Victoria, un suelo estratégico en el corazón de la ciudad en el que han sido hallados restos romanos, nazaríes y cristianos, y sobre el que se ha proyectado un edificio traslúcido con utilización hostelera y cultural. Ese pleno lo forzó la oposición, pero el viernes pasado, tras comprobar cómo el alcalde, Francisco de la Torre, llevaba una moción a la sesión plenaria ordinaria de octubre relativa al uso de la parcela, Podemos, IU y el PSOE presentaron otra, contestando a la regidor, en la que solicitaban que se convocara una consulta popular acerca del uso que tendrá este suelo. Cs presentó, a su vez, una tercera moción en relación al asunto, con lo que el pleno de hoy ha quedado absolutamente descafeinado. Según ha podido saber este periódico, fue la oposición la que el pasado 30 de octubre reclamó suspender el pleno extraordinario al considerar que la jugada del alcalde le había restado importancia al mismo. Finalmente, hoy mismo el secretario general, Pedro Moreno, ha confirmado la desconvocatoria.

"El pasado 9 de octubre, los abajo firmantes, junto a los concejales pertenecientes a nuestros grupos políticos, decidimos convocar un pleno con carácter extraordinario para debatir sobre el futuro de la parcela del Astoria-Victoria. En este caso, usted decidió llevar dicha convocatoria hasta el último día hábil posible, el 3 de noviembre, para restar importancia al mismo", dicen los portavoces del PSOE y de Adelante, Daniel Pérez y Eduardo Zorrilla, respectivamente, quienes añaden: "Finalmente, como ya preveíamos el día que recibimos la convocatoria, este debate se trasladó al pleno ordinario de octubre. Así las cosas, toda vez que se ha debatido sobre el futuro del Astoria-Victoria, y pese a no cumplirse los puntos que demandábamos en nuestra moción, desistimos de nuestra solicitud de convocatoria de pleno extraordinarios y le pedimos que desconvoque el pleno del 3 de noviembre, al carecer de sentido el mismo", lo que ha confirmado esta misma mañana Moreno Brenes. Fuentes municipales han afeado el hecho de que la oposición no haya avisado a la prensa de su petición de desconvocatoria.

Daniel Pérez y Eduardo Zorrilla han dado hoy una rueda de prensa, en la confluencia de las calles Granada y Plaza de la Merced, para pedir una consulta ciudadana sobre el uso de la parcela, algo que ya rechazaron el PP, Cs y Juan Cassá, edil no adscrito, en el pleno del pasado jueves. Pérez, preguntado por los periodistas sobre la desconvocatoria, ha explicado que, una vez debatido el uso de la parcela en el pleno del pasado jueves, no tenía sentido "duplicar" ese debate. El malestar en la oposición era evidente el pasado jueves, al quejarse de que el equipo de gobierno no hubiera convocado ese pleno extraordinario justo después del ordinario, como se ha hecho en otras ocasiones. El alcalde, de hecho, los acusó en las ruedas de prensa previas al pleno de tratar de desviar la atención con esa sesión extraordinaria por el papel que la Junta socialista jugó, siempre según De la Torre, en relación con la ejecución de una nueva fábrica de Coca-Cola en Campanillas, lo que habría propiciado que la actual quedara obsoleta y, por consiguiente, se haya producido finalmente el anuncio de cierre de la instalación fabril, dejando en el dique seco a más de setenta familias. Los socialistas y los miembros de la confluencia acusaron al regidor de convertirse en "Maquiavelo" y destacaron que, si se iban empresas de la ciudad, él era el único responsable.

Sea como fuere, Podemos, IU y el PSOE han presentado hoy un manifiesto, titulado 'La Merced que queremos', en el que piden que esa parte de la plaza de la Merced quede diáfana, que se dignifiquen los restos hallados, independientemente del dictamen acerca de su valor de los técnicos de la Junta de Andalucía una vez leído el informe de las arqueólogas que han dirigido las excavaciones, que se siga excavando hasta los 10 metros, no hasta los 5,5 y que se haga una consulta popular sobre el tema. Han anunciado, incluso, una campaña que pretende implicar a los colectivos sociales en esta lucha.

"A nuestro juicio, la vía institucional está agotada, ni PP ni Cs apoyan con decisión que se pueda decidir sobre este espacio. Ahora es el momento de que la ciudadanía en su conjunto se posicione para poder decidir en libertad qué quiere que se haga en estos terrenos con una pregunta muy concreta: quieren la plaza de la Merced abierta o, por el contrario, quieren que se construya allí otro mamotreto con dinero público y de dudosa rentabilidad, que sepulte los restos encontrados y llene de hormigón el pasado y el patrimonio de nuestra ciudad", ha declarado Pérez. Zorrilla, por su parte, ha recordado que otras ciudades han implementado consultas ciudadanas: Cádiz lo hará para decidir el nombre del estadio de fútbol, Sevilla lo hizo con las viviendas turísticas o Pontevedra en relación al tráfico en el centro de la urbe.

Ambos líderes, acompañados de todos los concejales y tras simular el voto en una urna, han incidido en que los militantes de Ciudadanos han firmado un manifiesto para que no se haga nada en ese enclave y piden a la edil de Cultura, Noelia Losada, que los escuche, además de destacar que existe un manifiesto de la sociedad civil firmado ya por más de mil personas. Ambos han tachado de "clamor ciudadano" el estado de ánimo existente en la ciudad para dejar sin construir esta parcela.