Bendodo defiende que los presupuestos andaluces "cumplen con Málaga"

El portavoz del PP andaluz y consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha defendido que la partida para Málaga de los presupuestos andaluces de 2021 "cumple con los proyectos históricos" de la provincia. Frente a ello, ha criticado la inversión que el Gobierno central va a destinar de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pues, ha dicho, "está comenzando una deuda histórica en Málaga".

Así lo ha indicado el consejero durante su participación este sábado junto a la portavoz del grupo parlamentario popular, Cuca Gamarra, y al secretario de Empleo y Pensiones del PP y consejero de Hacienda, Juan Bravo, en la última mesa redonda de la convención económica del PP 'Presupuestos para la crisis'.

Bendodo ha afirmado que el actual Ejecutivo andaluz lleva tres años pagando la deuda del anterior gobierno y que "lo mismo ocurre con los presupuestos". La inversión de la Junta para Málaga "cumple con los proyectos históricos de la provincia y paga esa deuda histórica", mientras que desde el Gobierno central no hacen proyectos nuevos y "destruyen lo que construyó el anterior gobierno de Rajoy para Málaga". "El Gobierno de España está generando una deuda histórica con nuestra tierra que intenta que se quede atrás y eso no lo vamos a permitir".

Además, ha apuntado que con una inversión cinco veces mayor que la andaluza, el Ejecutivo central va a invertir 130 millones de euros, una cifra que dobla la Junta con 262 millones de inversión. Así, recordando las palabras de "un socialista ya jubilado", ha dicho que "donde no se invierte no se gana y el socialismo no volverá a ganar en Málaga porque no invierte aquí y en Andalucía están dejando de hacerlo".

Por ello, ha defendido los presupuestos andaluces como "una gran vacuna contra la crisis económica", frente a los PGE que, al igual que ha criticado Gamarra, "son simple y llanamente una herramienta para apuntalar un gobierno y consolidarlo en Moncloa toda la legislatura".

En concreto, el portavoz 'popular' ha recordado que con esta partida presupuestaria, "se hace realidad" la llegada del Metro al Hospital Civil (34,1 millones de euros) o la creación del Tercer Hospital de Málaga, que en estos presupuestos se contempla su anteproyecto de redacción por 2 millones. Ejemplos, ha dicho, "de proyectos que llevo escuchando desde que era niño y que nunca vi en presupuestos".

En esta línea, Bendodo ha hecho hincapié en la partida para la integración del río Guadalmedina en la ciudad que, "por primera vez aparece" en los presupuestos andaluces; así como los proyectos para la sequía --como el baipás de Churriana o la depuradora de Málaga Norte--, mientras que "la solución de los socialistas era mirar al cielo".

En definitiva, ha señalado que se tratan de unos presupuestos para, fundamentalmente, luchar contra la pandemia desde el punto de vista sanitario, económico y social; que distan del "mal enfoque" de los presupuestos generales, pues vienen, ha insistido Bendodo, para "apuntalar un gobierno en Moncloa".