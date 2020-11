Un millar de personas exige la reindustralización de Málaga en una manifestación

"Estamos hartos de soportar enormes tasas de paro, precariedad y bajos salarios, y que la riqueza de nuestra tierra no se quede en manos de los andaluces y andaluzas", ha señalado Nuria López

Un millar de personas ha participado este domingo en la manifestación en defensa de la industria malagueña convocada por CCOO, y que ha estado encabezada por la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, el secretario general de CCOO Málaga, Fernando Cubillo, y el secretario general de Industria de CCOO Málaga, Andrés González. A la marcha también han asistido representantes del PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Adelante Málaga, Partido Comunista, Partido Comunista de los Pueblos de España, Partido Comunista de los Trabajadores de España, así como de diversos colectivos sociales malagueños, ha informado el sindicato en un comunicado.

Nuria López ha explicado que, aunque todos los sectores económicos son importantes, "es más que evidente que los países y comunidades autónomas que tiene un mayor peso industrial soportan mejor las crisis". La derivada de la Covid-19 ha puesto de manifiesto las carencias que tiene Andalucía en general y Málaga en particular en materia de industria, por lo que "exigimos un verdadero plan industrial que vertebre y cohesione al Estado, permitiendo que toda la ciudadanía, con independencia de dónde vivamos, tengamos acceso a lo esencial, que es un empleo de calidad, con derechos y futuro", ha reclamado López.

La líder sindical ha recordado que Andalucía ya cuenta con un Plan Industrial desde 2017, que sin embargo la Junta de Andalucía no evalúa ni fomenta, según ha señalado. Por ello López ha afirmado que "ahora que esperamos muchos fondos europeos, que deben servir para salir de la crisis cuanto antes pero también para asentar los cimientos del futuro, España tiene que mirar mucho más a Andalucía. Estamos hartos de soportar enormes tasas de paro, de precariedad y bajos salarios, y no entendemos cómo siendo una tierra rica en materia prima la transformación y comercialización no se queda en manos de los andaluces y andaluzas".

Nuria López ha defendido la posición geográfica estratégica de la región, lamentando que "nunca se nos dote de las infraestructuras necesarias para aprovecharla". En este sentido, el secretario general de CCOO Málaga, Fernando Cubillo, ha manifestado que "nuestra provincia vive un desastre que hay que poner encima de la mesa de todas las administraciones para que actúen de inmediato", una afirmación que ha avalado con datos como la caída sufrida en el PIB malagueño que ha pasado del 6'3% al 4% en lo que va de año, o la debacle en el empleo industrial que en 2020 se ha reducido en Málaga desde el 7,3% hasta tan solo un 4,8% del total de empleos.

Cubillo ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Málaga para que constituya sin más dilación una mesa por el empleo en la que pueda analizarse en profundidad la situación de la provincia y que sirva de base para promover más suelo industrial, más infraestructuras y una transformación de los polígonos industriales en zonas con eficiencia energética y dotación suficiente de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Además Cubillo ha insistido en la necesidad de la creación de un nuevo polígono de transformación agroalimentaria en el entorno de Mercamálaga. "Son algunas de las propuestas que le entregamos al Ayuntamiento en el mes de mayo, pero sobre las que aún no tenemos ninguna respuesta", ha denunciado el sindicalista.

El secretario general de CCOO Málaga también he demandado al gobierno andaluz que fomente más infraestructuras de comunicación en Málaga, como la puesta en marcha del metro hacia el PTA, y al gobierno de España que invierta en la adecuación de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, el cercanías al PTA y la eliminación del paso a nivel del puerto, y la reversión del desmantelamiento que dicho puerto está sufriendo en cuanto a tráfico de mercancías en favor del turismo y los cruceros.

Cubillo ha concluido denunciando que "estamos viendo como en lugar de atraer a más empresas industriales, las que tenemos están huyendo. Hay que retenerlas y para eso hace falta inversión desde lo público, para que la privada pueda venir".