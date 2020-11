Rocío García, nueva presidenta de la asociación de empresarias Amupema

La Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema) ha celebrado su asamblea general extraordinaria en la que se ha elegido la nueva junta directiva para los próximos cuatro años. Tras ocho ejercicios en el cargo, Macarena Regueira ha terminado su mandato como presidenta. La presidencia pasa a ser ocupada por Rocío García, de la empresa RGD Factoria de Proyectos, que hasta ahora era la vicepresidenta.

La nueva junta directiva queda organizada con Dolores Ramírez (Rotulos Framaluz) y María del Mar Solís (Velasco&Solís) como vicepresidenta, Pilar Pérez León como secretaria general y Ana Wolgeschaffen Caba (Analizza) como tesorera. Los vocales son Francisca Núñez del Pozo (Nep English), Pilar Villegas (Aútonoma Alojamiento Rural y Seguros), Gema Casquero (Internalia Group) y Maria Lafuente (Lexlegum Abogados).

Regueira ha agradecido la labor de las empresarias que han formado parte de su equipo en estos ocho años y ha asegurado que a intentado cumplir su compromiso de "ejemplaridad institucional trabajando bajo la premisa de cercanía y transparencia". "Me voy orgullosa del trabajo realizado, dejando a la asociación posicionada en nuestra ciudad, con unas cuentas saneadas, y con la tarea hecha de haber hecho visibles a nuestras empresarias, darles el lugar que se merecen y seguir luchando por sus derechos e intereses", ha explicado este lunes.

García, por su parte, asume la presidencia de la asociación tras una dilatada experiencia profesional. Ejerció quince años de secretaria general técnica en AJE Málaga. Posteriormente, tras tres años como directora general de formación y proyectos en MCapital, crea RGD Factoria de Proyectos en 2013, empresa que la llevó a unirse a Amupema, donde ha ocupado la vicepresidencia durante los últimos cuatro años.

La nueva presidenta asume el cargo con "ilusión y responsabilidad". "Macarena Regueira apostó por mí hace cuatro años y gracias a su respaldo he tomado la decisión de dar un paso adelante. Mi gratitud hacia el equipo que me acompaña, ya que la totalidad de la anterior directiva continúa conmigo junto a dos nuevas incorporaciones, y gratitud inmensa a las asociadas que me han manifestado muchos buenos deseos para esta nueva etapa", ha comentado.

"El reto de presidir Amupema me emociona más si cabe por la época en la que vivimos, las empresarias y profesionales malagueñas necesitan la máxima visibilidad y apoyo y vamos ayudarlas con todas las herramientas que estén en nuestras manos", ha añadido.

Amupema agrupa a más de 200 empresarias malagueñas de toda la provincia que representan a todos los sectores económicos de la ciudad, con una edad media de 35 a 45 años y con micropymes de hasta cinco personas empleadas.