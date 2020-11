El PSOE pide a la Junta y al Ayuntamiento ayudas urgentes para el tejido empresarial

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga presentará una iniciativa en la próxima comisión de Economía para exigir al equipo de gobierno "la adopción de ayudas, de carácter urgente, en auxilio del tejido empresarial de nuestra ciudad tras las decisiones adoptadas por la Junta de Andalucía el pasado domingo".

"Entendemos que las decisiones pueden ser necesarias. Lo que no se entiende es que no lleven anejas una serie de medidas para paliar la difícil situación en la que dejan a autónomos y pequeños comerciantes, a la hostelería o al mundo de la cultura, entre otros", ha explicado la concejala socialista Mari Carmen Sánchez.

Para Sánchez, "la actitud del Partido Popular, tanto del alcalde, Francisco de la Torre, como del presidente de la Junta, Juanma Moreno, es de meros espectadores". "No han sido capaces de articular ni una sola política en favor de nuestro tejido productivo en una situación tan delicada".

Así, los socialistas no comprenden cómo "desde el mes de marzo el alcalde es incapaz aún de presentar una batería de propuestas. No en vano, somos el único gran municipio que no ha sido capaz de aprobar un plan de reconstrucción económico y social para esta pandemia".

Mientras tanto, ha continuado, "las únicas ayudas públicas que llegan a la ciudad lo hacen desde Madrid, en forma de ERTE o prestaciones para autónomos y pymes".

"Se ha dejado todo el peso de la economía al Gobierno central y eso no es razonable, para qué están entonces Junta y Ayuntamiento nos preguntamos. La insensibilidad del Partido Popular es manifiesta, están haciendo lo mismo que en la crisis anterior. En lugar de arrimar el hombro, se esconden dejando que miles de familias lo pasen mal", ha lamentado en un comunicado la edil socialista.

"Nosotros lo tenemos claro, hay que tomas medidas ya, sin dilación, para bajar la presión de estos negocios, para que puedan planificar un futuro con un plan municipal", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que la Junta "tiene que crear una interlocución fluida con estos sectores antes de tomar medidas de este calado, ya que antes de recibir el golpe es importante estar preparados con medidas concretas que ahora mismo no existen ni en el ámbito municipal ni en el regional".

Por su parte, la concejala socialista Alicia Murillo ha lamentado "la falta de acción" por parte de la Concejalía de Hacienda. "A cada propuesta para reducir tasas o precios públicos la respuesta desde Alcaldía es la negativa. Mientras tanto, nuestros pequeños y medianos empresarios, también los grandes, se ven sumidos en una presión fiscal que aumenta conforme bajan los ingresos por actividad".

"Hemos tendido la mano hasta la extenuación al equipo de gobierno para que podamos dar una respuesta coordinada a esta crisis económica, social y sanitaria. Sin embargo, a día de hoy no han querido reunirse para pactar absolutamente nada al respecto. Creemos que el equipo de gobierno municipal no está a la altura de las circunstancias", sostiene Murillo.

La concejala se ha mostrado muy crítica con la falta de acción municipal, se ha cuestionado cómo "desde el mes de mayo, tras varias reuniones con toda la sociedad civil para diseñar un plan, no hay nada concreto. Y lo que es peor, no hay medidas encima de la mesa mientras que son muchas las empresas abocadas al cierre. ¿A qué espera De la Torre para tomar las riendas y hacer algo al respecto?".

Por último, Murillo ha pedido "que no se dilate más este debate y se pongan encima de la mesa partidas concretas para hacer frente a esta crisis económica. El Gobierno central les ha autorizado incluso a gastar remanente, nos preguntamos si esperarán a que acabe la pandemia para hacer algo, porque a este ritmo va a llegar la temporada navideña y el próximo presupuesto y aún no existirá plan alguno para dar respuesta a estas incógnitas".