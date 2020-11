Dona y mejora la vida de los perros

Galgos es Familia, es una protectora de animales que vela por la salud y el cuidado de razas caninas galgos y podencos. Cada vez hay mas abandonos por parte de sus dueños y la ONG se queda pequeña. "Nuestro sueño es comprar un terreno para construir nuestro propio refugio para que no nos vuelva a pasar, para no depender de un dueño y para no pagar alquiler porque es dinero perdido" es la aspiración de esta campaña, lanzada por la ONG Galgos en Familia a través de GoFundMe, para adquirir un nuevo terreno.

Esta organización se fundó en el año 2010 y, desde entonces, se han mudado tres veces de terreno ya que les hacía falta más espacio para albergar a más perros abandonados. En marzo de 2015 se establecieron en el refugio actual. El portavoz de Galgos en Familia declaró que el sitio está muy bien, pero es una zona inundable.

Desde que sufrieron una inundación en 2016 y tuvieron que sacar a los perros en barco, cada vez que hay previsión de lluvias fuertes los llevan a residencias y casas de acogida por si acaso. "En el año 2016 tuvimos que sacar a los perros con barcos. Estaban con el agua al cuello y si hubiéramos llegado más tarde se hubiesen ahogado", explica en un comunicado.

Los portavoces de la ONG mencionan que ya han visto un terreno que "sería perfecto", pero no poseen la capacidad económica necesaria para poder comprarlo. "Tenemos muchísima ilusión en este nuevo proyecto y espero que nos presten ayuda para conseguirlo" escriben en un tono esperanzador. Desde la creación de esta campaña. el 3 de noviembre de 2020, la organización ya ha recaudado 1.507 euros del objetivo de 100.000. Una de las donantes, Louise Akers, agradece el poder ayudarlos a cuidar a más cachorros como el suyo mediante su donativo de 20 euros.

Desde hace diez años, Galgos en Familia ha salvado miles de "vidas perrunas" que ahora viven en casas. La ONG explica que estos animales son un solo utensilio para sus dueños cazadores. Son perros de caza, pero muy sensibles y perfectos como mascotas. Cuando sus amos ya no los requieren, normalmente a partir de los 4 años, los abandonan. En algunos casos, en lamentables condiciones: con patas rotas, enfermos, famélicos y asustados.

Galgos en Familia busca adopciones responsables haciendo cuestionario, visita a la casa, contrato y seguimiento. Si, por alguna razón, el adoptante no puede mantener al perro, este vuelve a pertenecer a la organización y se le busca otra adopción.

