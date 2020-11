El plan de ayudas a pymes tiene un tope de 3.000 euros por negocio

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presentó ayer, en la primera rueda de prensa telemática desde la desescalada, el nuevo plan municipal de ayudas a pequeñas y medianas empresas y autónomos de los sectores hostelero, comercial o de la restauración. Para acceder a estas ayudas, para las que se va a impulsar la octava modificación de crédito en relación al presupuesto de 2020, la superficie debe ser inferior a 300 metros y se han de demostrar perjuicios económicos, bien con el IVA trimestral bien con una declaración responsable. Cada negocio podrá optar a un máximo de 3.000 euros, que no deberá devolver, una suma de la que, además, no tendrán que dar cuenta.



El regidor malagueño fue contundente y aseguró que, si es necesario, se implementarán nuevos planes de ayuda a la hostelería y al comercio, formada en un alto tanto por ciento por pequeñas y medianas empresas. A principios de 2021 podrían estar concediéndose las primeras ayudas.



El plan total es de 5,86 millones de euros (cinco millones para este asunto y más de 860.000 euros para otros capítulos) y habrá de pasar por una comisión extraordinaria de Economía y Hacienda y el preceptivo pleno. «Son ayudas directas», insistió el regidor, quien indicó que la situación de pérdidas podrá demostrarse, incluso, con una declaración responsable y añadió: «Son a fondo perdido». A una media de 2.000 euros por autónomo o negocio se podrá ayudar, precisó el regidor, a unos 2.500. «Es importante mantener las empresas vivas», declaró, y señaló que ya se han implementado otras ayudas como la eliminación a la cuotas de los mercadillos, la reducción a la mitad de la cuota de los quioscos, se redujeron las cuotas por terrazas hosteleras y toldos, no se cobrará un trimestre de la tasa de basura del año que viene para compensar la ausencia de actividad del confinamiento, y se han lanzado campañas de promoción del comercio.



Ahora se está ultimando la redacción de las bases. Son subvencionables los gastos e inversiones soportados y efectivamente pagados entre el 15 de marzo y el momento en el que se solicite la ayuda, en los siguientes conceptos: arrendamiento, hipotecas, alquiler de equipamientos con un máximo de tres mensualidades, contratación de servicios externos como gestoría, mantenimiento, limpieza, seguridad y vigilancia, seguros de responsabilidad civil, incendio, robo o accidentes asociados al local del negocio, suministros tales como electricidad, agua, telefonía fija o cuota de internet, herramientas de gestión y comercialización de software y aplicaciones informáticas (apps) a medida, bienes de equipo de procesos y auxiliares, maquinarias, otras inversiones en activos fijos materiales. Habrá 20 días para solicitar las ayudas.