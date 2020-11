Los vecinos opinan sobre la Sanidad

La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 'Solidaridad' está organizando reuniones vecinales para conocer el funcionamiento de varios centros de salud de Málaga, con el fin de recopilar la información.

La Federación vecinal Solidaridad lleva desde el mes de septiembre realizando reuniones con vecinos de Málaga, para conocer cómo funcionan los centros de salud de la capital. José Óscar López, presidente de Solidaridad, explicó a este diario que, hasta la fecha, han mantenido reuniones con vecinos y usuarios de los centros de salud de Tiro de Pichón, el Puerto de la Torre, Huelin, Campanillas, La Roca, Ciudad Jardín, La Luz, Miraflores de los Ángeles, Las Delicias y para la tarde de este jueves, a las 18 horas, estaba prevista la reunión sobre el centro de salud de la Cruz del Humilladero.

Buzoneo

Se trata de una convocatoria que que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y de la asociación de facultativos Basta Ya Málaga y como explica José Óscar López, tiene detrás el buzoneo de unas 6.000 cartas por toda Málaga. «La idea es que los vecinos nos cuenten los problemas que encuentran a la hora de realizar cualquier tipo de gestión para saber qué le falta al centro de atención primaria». Además, precisa que se trata de un proyecto concebido con anterioridad a la pandemia, pero que se ha reformulado para adaptarse a las circunstancias.



A este respecto, por las restricciones de la Covid las reuniones no se celebran en los centros de salud o dependencias municipales vecinas, como era la intención inicial, sino en la sede de Solidaridad, en la calle Sherlock Holmes, local, 3.



A la vista de las reuniones mantenidas hasta la fecha -con las limitaciones de aforo de cada momento- José Oscar López destaca que, con el problema de la pandemia, en estos momentos no se va a poder solucionar el problema de la Sanidad, «porque llevan 25 años sin fomentar la sanidad pública»

Quejas principales



De cualquier forma, el presidente de Solidaridad detalló las quejas principales de los usuarios. La primera de ellas, «porque está en boca de todos» es que las llamadas de teléfono «no palian la situación».



José Oscar López se refirió a la atención telefónica a causa de la pandemia: «Antes iba a mi consulta normal y ahora la forma que tienes es que si la pides por internet tu doctora te llamará», destaca.



A este respecto, los vecinos consideran que no puede ser una atención efectiva, dado que es primordial la presencia física para tratar muchas dolencias. «Si tengo gota y no puedo poner el pie en el suelo cómo puede saber el médico el tratamiento si no me está viendo», pone de ejemplo.



Otra de las quejas mayoritarias es el aplazamiento que, de nuevo a causa de la pandemia del coronavirus, están sufriendo muchas pruebas y operaciones. «Ahora, nadie tiene derecho a ponerse malo», lamentó, aunque consideró que el de la Sanidad es un problema que supera la situación de los centros de salud. «Es tan grande que ningún político de ninguna administración tiene una solución», criticó.



El dirigente vecinal explicó que, a corto plazo, también está prevista una reunión en el centro de salud de El Cónsul y que el propósito final es trasladar las conclusiones de todas estas reuniones a las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía.



«Nos ofreceremos a colaborar con el gerente de Atención Primaria, para tratar de paliar las deficiencias que pueda haber, dentro de nuestras posibilidades», subrayó José Óscar López.