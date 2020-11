El malagueño Francisco Oliva será el nuevo rector de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla

Quienes le conocen saben perfectamente que este importante paso en su trayectoria académica se lo dedica a la memoria de su padre: el histórico político malagueño del PSOE Paco Oliva, que falleció hace poco más de un año

El malagueño Francisco Oliva Blázquez será el nuevo rector de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO). Este catedrático de Derecho Civil estará al frente de la institución durante los próximos cuatro años tras cosechar el 55% del voto ponderado en las elecciones celebradas este jueves, y cuyo recuento se prolongó hasta la medianoche que daba paso al viernes. La otra de las candidaturas aspirantes, comandada por el catedrático de Antropología Esteban Ruiz Ballesteros, obtuvo el 45% de los sufragios.

Para el triunfo de Oliva, que sucederá en este cargo a Vicente Guzmán, resultó decisivo el amplio respaldo en las urnas del alumnado y del personal de administración y servicios (PAS). En cambio, Ruiz Ballesteros recabó más apoyos del profesorado.

Quienes le conocen saben perfectamente que este importante paso en su trayectoria académica se lo dedica a la memoria de su padre: el histórico político malagueño del PSOE y artífice de la Escuela de Hostelería de La Cónsula Paco Oliva (1946-2019), que falleció hace poco más de un año.

Proyección internacional

A sus 48 años, Francisco Oliva Blázquez atesora un dilatado curriculum que combina su prolífica vinculación a la Universidad Pablo Olavide con una labor como docente e investigador que ha gozado de notable proyección internacional.

En la universidad sevillana en la que ahora asumirá el Rectorado, Oliva ha sido vicesecretario general y secretario general, y en la actualidad es el responsable del Área de Derecho Civil y codirector del Doble Máster Universitario en Abogacía y Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil.

Durante más de dos décadas, Oliva ha consagrado su actividad investigadora a todos los sectores del Derecho civil y, con especial dedicación, al Derecho de las obligaciones y contratos y de la responsabilidad civil. Es experto en Bioética y en Derecho privado comparado. Además, ha firmado como autor un centenar de publicaciones.

En relación a su experiencia en el extranjero, la web de su candidatura señala que Paco Oliva ha realizado diferentes estancias de investigación en universidades y centros de investigación de prestigio internacional, entre otros, la Universidad de Bayreuth (Alemania), el Instituto para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT, Roma), el British Institute of International and Comparative Law (Londres) y el Instituto Suizo de Derecho Comparado (Lausanne). Igualmente, ha sido Visitor Scholar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), de la School of Business Administration de la Universidad de Miami (EEUU), profesor visitante de la Universidad de Poitiers (Francia) y ha participado regularmente como profesor invitado en el Doctorado en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, en su sede de Quito (Ecuador).