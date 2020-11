"Nuestra apuesta es que haya corredores seguros desde Málaga con otros países"

¿Qué está haciendo la Junta en materia turística para apoyar al sector?

Me gustaría agradecer a los malagueños el comportamiento que estamos teniendo ante la pandemia y por el ejemplo que estamos dando. Hemos dejado claro que nos crecemos ante la adversidad. Me quito el sombrero ante los profesionales del sector turístico, porque son momentos muy duros. Dependíamos normalmente del turismo internacional y lo hemos pasado muy mal. Camarón que no se mueve se lo lleva la corriente. Era momento de reinventarse, de actualizarse. Va a haber muchas empresas que cerrarán, desgraciadamente, como ocurre en todas las crisis, pero espero que salgamos reforzados de ella. Al sector, sobre todo, lo hemos escuchado mucho. Pusimos en marcha un plan de choque, un documento vivo donde nos adaptábamos a cada nueva situación. Por ejemplo, al principio era no va a haber movilidad, ofrecíamos que se fueran renovando con esos cursos de Andalucía Lab, ofrecíamos los planes Garantia, el bono turístico ha sido un éxito, el distintivo Andalucía Segura. Estamos orgullosos porque las empresas auditadas han pasado la prueba con nota. Vamos a seguir trabajando. Nos demandan ayudas para los alquileres, para el suministro, normal, necesitan ese sustento, estamos buscando fórmulas para ver cómo ayudarles.

¿Ha ido bien la apuesta por los bonos turísticos?

Ocho millones en el nuevo presupuesto. Ahora parado todo por el tema de la movilidad. En Málaga es donde más distintivos Andalucía Segura tenemos y, al mismo tiempo, con los bonos también. Ayer había 302 bonos registrados y se registran semanalmente entre 30 y 35, son cifras buenas, cuando empecemos a movernos otra vez dentro de la comunidad, muchos andaluces querrán venir a Málaga, a recorrerla, queda mucha provincia por recorrer. La Costa del Sol es una marca muy consolidada, pero Málaga es mucho más que sol y playa.

¿Va a haber corredores seguros desde Málaga con otros países?

Esa es nuestra apuesta. Hemos hecho esa petición y así lo anunció la ministra de Turismo. Van a apostar por un corredor seguro. Vamos a trabajar con ese seguro, lo que queremos ofrecer a esos turistas es que este es el destino ideal para venir y, en el caso de que pudieran contagiarse, saber que aquí van a estar realmente cubiertos, tenemos una sanidad que está y estará a la altura.

¿Cuáles son las principales inversiones en Justicia en la provincia?

Siempre nos han atacado por tener una macroconsejería o macrodelegación, el ser delegada de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, al principio no se vio como que íbamos a estar a la altura. Yo creo que sí, se han hecho inversiones y mejoras en la Justicia como nunca. Puedo llevar a gala que he recorrido todas las sedes judiciales de la provincia. He mantenido reuniones con los órganos judiciales, pero también he estado en un segundo plano porque tengo la suerte de tener un gran equipo humano en Justicia, que realmente debemos de trabajar con los técnicos. Tienen contacto diario con mis técnicos y resuelven los temas diariamente. ¿Qué hemos detectado en las sedes judiciales? Pues que hacía muchísimo tiempo que no se hacían grandes mejoras, y había que mejorar todas las infraestructuras. Realmente Málaga no se puede comparar con otras provincias con las grandes causas, son macrocausas. Al visitar una sede judicial se te cae el alma a los pies. Por ejemplo, Antequera o Ronda necesitan las mejoras del día a día, pero si vas a Fuengirola, Torremolinos, Marbella o Torrox€ En Torrox hay una sede judicial que puede estar bien porque tiene luz natural pero por ejemplo no tiene calabozo, la accesibilidad interior sí reúne las condiciones, pero el exterior no. La mayoría de las sedes judiciales están dispersas. Nuestro objetivo es unificar las sedes judiciales. Estamos impulsando los proyectos para construir unos juzgados en Torremolinos como en Marbella y Estepona. Tenemos ya cedidos los tres solares. El de Marbella ya estaba cedido anteriormente, pero sí que es verdad que el proyecto que teníamos está obsoleto y hay que adaptarlo a la nueva normativa. Ya tenemos la empresa adjudicataria que está trabajando en ello y creo que a mediados de 2021 podremos iniciar esas merecidas y ansiadas obras en 2021. Estamos haciendo grandes mejoras. El Registro Civil de Torremolinos también tendrá pronto una nueva ubicación. Yo me quito el sombrero ante los funcionarios de Justicia, algunos de ellos estaban trabajando en condiciones pésimas y eso no lo podemos consentir. Me comentaban que mis antecesores no han pasado por las sedes judiciales y me lo puedo creer porque, si hubieran pasado, como humanos que somos, yo creo que eso no lo hubiéramos consentido. Por ejemplo, hemos detectado algo que me indigna, como mujer y como malagueña: si pensamos en relación al turismo, ¿qué impresión se lleva un turista de nuestra sedes judiciales? ¿Cómo puede ser que algunos partidos llevaran la bandera de la colaboración o el apoyo a la mujer y no hubiera ni una sala de atención y espera de víctimas de violencia de género?

¿En eso se ha avanzado?

Muchísimo. Hemos creado siete salas en toda la provincia. Pero no una simple sala, sino una sala acogedora, amigable, donde la víctima, que pueda acudir con un menor porque cuando espera para ir a declarar al juicio, está normalmente sola, pero cuando acude para que la atiendan después de ser agredidas muchas de ellas acuden con menores, hemos creado un lugar confortable, donde esos menores puedan estar entretenidos en una mesa con una pequeña alfombra, pueden colorear o jugar con juguetes, que crean que pueden tener un futuro mejor. No pensamos tanto en las siglas ni en los votos, realmente hemos venido a trabajar y dar ejemplo. De eso estoy orgulloso.

Hay dos nuevos juzgados para la capital...

Sí, el 15 y el 21. Y seguiremos creando. Para 2021 tenemos propuestos varios también, a ver si los aprueban, nos adelantamos a las circunstancias que nos puedan venir.

¿Qué le dicen los cargos gubernativos de la judicatura cuando se reúne con ellos?

Nos trasladan que por primera vez son escuchados y pueden participar. La semana pasada vino la secretaria general de Justicia, María José Torres, e hicimos una videoconferencia: estuvimos informando a todos los juzgados sobre el depósito judicial nuevo, qué pasos habíamos dado, los plazos, informábamos de toda la provincia, informábamos de toda la provincia, no sólo de la Ciudad de la Justicia, que ya nació pequeña, y sobre todo qué nos trasladaban ellos. Nos dijeron gracias por recoger esas demandas históricas. No podemos solucionarlas todas, hay mucho por hacer.

¿En qué punto está el proyecto de nuevo depósito judicial?

Lo llevábamos muy avanzado porque desde el Ayuntamiento se nos pidió que nos adaptáramos, que no sólo fuera un depósito judicial, sino que hubiera mucho verde y que la luminaria no afectara al entorno. Hemos llegado a un acuerdo donde cedemos una pastilla de terreno de la esquina para crear un espacio para disfrutar del aire libre, un sendero para hacer deporte y estar entre familias en el campo.

La Ciudad de la Justicia se ha quedado pequeña...

Tenemos previsión de ampliarla, es nuestro objetivo. No le podría decir exactamente. Quizás se inicien el año que viene las primeras horas.