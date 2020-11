El Ayuntamiento insta a la Junta a que controle el aforo del Paraje del Guadalhorce

Todos los grupos con representación en la comisión de Sostenibilidad Medioambiental de Málaga han instado hoy a la Junta de Andalucía, con la base de una moción del PSOE cuyo punto número dos ha sido enmendada por la edil del ramo, Gemma del Corral (PP), a controlar el aforo del Paraje Natural del Guadalhorce, al haberse disparado la afluencia de ciudadanos, sobre todo los fines de semana, tras la inauguración de la pasarela peatonal.

Begoña Medina, edil del PSOE, ha explicado que el paraje se está viendo afectado debido "a la masiva afluencia de personas atraídas por la nueva pasarela peatonal del Guadalhorce, que durante los fines de semana y festivos se convierte en una peregrinación y se adentran en este espacio protegido sin control alguno de aforo. Esto esta provocando acumulación de basura como bolsas, briks, botellas de plástico e incluso mascarillas esparcidas , grafitis en la cartelería, vallas de protección forzadas, señales destrozadas personas que se salen de los senderos para llegas a la orilla del rio asustando a las aves".

La edil de Adelante Paqui Macías ha acusado al equipo de gobierno de falta de previsión, ya que el proyecto de la pasarela peatonal, presentado en 2018 y en la que se han invertido 1,6 millones de euros, iba a suponer, sobre todo en época de pandemia, la afluencia de muchas personas. Noelia Losada, edil de Cultura y portavoz de Cs, se ha felicitado por el éxito de la pasarela y la feliz noticia de que muchos malagueños conozcan ahora el paraje, al que espera sumar, en breve, las excavaciones a cielo abierto del yacimiento fenicio del Cerro del Villar.

Gemma del Corral, por su parte, ha destacado que el paraje natural en sí no es competencia municipal, sino de la Junta de Andalucía, ha criticado a la oposición por "buscar problemas donde se generan oportunidades" y ha dicho: "Claro que preveíamos que esta infraestructura fuera un éxito". Ha agregado, de hecho, que lo normal, cuando se llega a una zona en la que hay mucha concentración de personas, es evitar precisamente esta situación, sobre todo en tiempos de pandemia. Así, ha desvelado que el pasado jueves, junto al delegado del ramo de la Junta de Andalucía, visitó el paraje, "todo estaba impoluto en cuanto a limpieza y mantenimiento" y el Consistorio está cumpliendo su parte en el convenio firmado para la puesta en marcha de la pasarela. Así, Del Corral ha enmendado el primer punto, que instaba al área que ella dirige a incrementar los esfuerzos para limpiar y adecentar las márgenes y el entorno del paraje. En este sentido, ha salido adelante por unanimidad que el Ayuntamiento "continuará cumpliendo" las condiciones recogidas en el convenio para integrar la senda litoral en el paraje, es decir, "vamos a asumir, a ejecutar las competencias propias". En segundo lugar, ha recibido el apoyo unánime el punto en el que se insta a la Junta a adoptar medidas encaminadas a proteger el paraje natural, sobre todo en cuanto al control de los aforos y se ha rechazado, por último, con los votos del PP, Cs y el edil no adscrito Juan Cassá, ocho en total, frente a los siete del PSOE y Adelante Málaga, instar al equipo de gobierno a instalar medidas de mayor protección en la infraestructura para asegurar que no puedan producirse caídas de menores y mascotas ante la distancia entre barandillas en la zona baja del puente.

En cuanto al segundo de los puntos, Del Corral ha destacado, precisamente, que a la Administración a la que había que instar era la Junta de Andalucía, que, por cierto, ha añadido, ya controla el aforo al paraje natural, aunque mientras se dé esta situación va a reforzar esta medida en los próximos días, después de que haya trascendido por denuncias ciudadanas y de la oposición la situación de suciedad y aglomeración que ha sufrido el paraje de la desembocadura del Guadalhorce.