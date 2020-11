Jornadas virtuales para asesorar a mujeres malagueñas

Con el objetivo de proporcionar información y ayudar a esas mujeres que actualmente se encuentran en esa etapa, Gesfera, junto a la Diputación de Málaga, impulsa el proyecto 'Embarazo después del cáncer de mama, ¿es posible?'.

Una iniciativa de la asociación que se desarrollará en los municipios de Archidona, Mollina, Villanueva de la Concepción, Humilladero y Fuente de Piedra, y cuyo objetivo es asesorar y ofrecer acompañamiento emocional sobre las posibilidades de preservación de la fertilidad y técnicas de reproducción asistida a mujeres malagueñas en edad fértil que han sido diagnosticadas con cáncer de mama.

«Iniciamos las jornadas porque nos dimos cuenta de la falta de información que había acerca del tema», dice Silvia Gil Rueda, psicoterapeuta y vicepresidenta de Gesfera.

Cuando iniciaron estas jornadas, nadie del equipo esperaba tener tanta aceptación: «Es que algo así no te lo encuentras, no existe. Ahora mismo no pensamos en el más allá, solo en resolver dudas», asegura Silvia.

En estas jonadas virtuales, participan expertos en reproducción asistida, oncólogos y psicólogos., que intentan «primero calmar la ansiedad aliciente» y concienciar a los asistentes de que es posible ser madre.

«Son muchas las preguntas que tienen las pacientes, tenemos a gente desde todas partes de Europa, e incluso de parte de Latinoamérica», asegura Gil.

Las jornadas proporcionarán información sobre técnicas de preservación (criopreservación de ovocitos, embriones y tejido ovárico) y reproducción asistida tras la superación del periodo recomendado por el oncólogo (ovodonación y adopción de embriones). Además, de facilitar herramientas para afrontar el cáncer de mama y sensibilizar a la población sobre la infertilidad como consecuencia de esta enfermedad.

«Cuando a una paciente le dices que va a ser madre, de manera inconsciente también le estás diciendo que se va a curar también», reitera la coterapeuta.

Tal y como explican los representantes de la asociación, actualmente existe la tendencia en los países desarrollados a retrasar el embarazo hasta los treinta o cuarenta años. Ante los datos proporcionados por el Consenso de Cáncer de Mama y Fertilidad de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, Gesfera considera que estas cifras son el resultado de una falta de asesoramiento rápido y adecuado en fertilidad, que hacen que se reduzca la tasa de embarazos en las pacientes y dificulte la adaptación psicológica para afrontar el cáncer de mama en mujeres en edad fértil.

Durante el mes de octubre la asociación ha programado unas jornadas virtuales, de dos horas y media de duración, impartidas por profesionales de reproducción asistida, oncólogos y psicólogos, en Archidona y posteriormente se realizarán en Mollina, Villanueva de la Concepción, Campillos, Humilladero y Fuente de Piedra.

Ante el éxito de estas jornadas y las dudas y preguntas de pacientes, se han ampliado las jornadas y programado nuevas fechas.

Los interesados deben inscribirse a través del correo silviagil@gesfera.es.