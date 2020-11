Porras pide más colaboración ciudadana para mantener limpios los arroyos

Una moción presentada por el PSOE hoy en la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental sirvió para analizar la situación del alcantarillado de la ciudad y el momento en el que se encuentran las labores de limpieza de cauces y arroyos en plena temporada de lluvias y con la eterna amenaza de inundaciones desde el final del verano y el principio de la primavera. Así, se han aprobado dos puntos, que han sido enmendados, por cierto, por el PP: se pide seguir o continuar con el plan de alcantarillado municipal y las actuaciones previstas a corto, medio y largo plazo que permitan solucionar la mala situación que atraviesan las alcantarillas urbanas, y, por otro, se ha acordado, también por unanimidad, intensificar el plan anual de limpieza y mantenimiento de cauces y arroyos, contando con un calendario mensual de actuaciones. Por cierto, en el primero de los acuerdos también se ha dado luz verde a que la página web de Emasa acoja el plan de alcantarillado.

Teresa Porras, edil de Servicios Operativos, ha acusado a la viceportavoz socialista, Begoña Medina, de demagogia en el asunto de los cauces, y ha vuelto a criticar la actitud vecinal en relación a este problema, que magnifica o potencia los devastadores efectos de las inundaciones. "La semana pasada nos encontramos una bombona tirada en un arroyo, otras veces son desguaces de motos o coches, la gente no es consciente de la situación", ha reflexionada. Antes, ha destacado que las competencias en esta materia, según determinó un juez, no son sólo del Ayuntamiento, sino que también corresponden a la Junta de Andalucía, "hay cosas que debe hacer la Junta", y ha recalcado que el dinero para estos menesteres ha pasado de los 160.000 a los 320.000 euros, por lo que hay un plan en marcha ya. Y, de hecho, este año su departamento se ha gastado ya en esta función más de 94.000 euros "en varias cuencas". Antes, su compañera Gemma del Corral, concejal de Sostenibilidad Medioambiental, ha destacado que en Emasa no se parte de cero en la adecuación de las alcantarillas de la ciudad y ha resaltado que es una de las empresas de aguas con las tarifas más bajas de Andalucía y España, mientras que en Sevilla, donde gobiernan los socialistas, han subido los precios. También se ha comprometido a darle más publicidad a este plan en la web de Emasa.

Begoña Medina, viceportavoz socialista, ha criticado que la red de pluviales nadie la mantiene y que la de saneamiento se aborda por medio de un contrato externo y sólo hay cuatro inspectores para controlar los imbornales (aberturas en la calzada para conducir el agua a la alcantarilla), de forma que sólo se limpió en 2019 el 14,7% de la red. En cuanto a los cauces, Medina indicó que este año "no se ha notado la actuación en los cauces, muestra de ello es la situación del cauce del Guadalmedina", además de criticar los contratos menores elaborados para limpiar las cuencas, que considera insuficientes.

Paqui Macías, de Adelante Málaga, ha destacado que los malagueños están preocupados por las lluvias que pueden producirse en otoño e invierno y ha recalcado las dificultades de la ciudad para hacer frente a este problema, mientras la portavoz de Cs, Noelia Losada, ha tachado de "incierto" que no exista un plan de Emasa para mantener al día las alcantarillas, se trata de tanques de tormenta y sistemas de drenaje, pero "los presupuestos son limitados" y ha compartido con la oposición la preocupación por hacer un calendario para ejecutar la limpieza de los arroyos e ir haciendo públicos estos planes para la ciudadanía.