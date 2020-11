La Junta pide la protección integral de las cuevas halladas de Churriana

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha emitido un informe en el que pide al Ayuntamiento de Málaga la protección integral del complejo de cuevas descubiertas en Churriana, en el llamado conjunto arqueológico de La Tosca, muy cerca del cementerio del barrio.

Además, también le requiere medidas necesarias para que pueda exponerse y visitarse por el público, así como una prospección arqueológica para determinar si en la terraza superior del complejo existe un yacimiento romano.

En el informe -que Cultura emitió en enero de este año pero que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha dado a conocer ahora a partes interesadas en el expediente como la junta de compensación de la zona y la asociación ecologista Ciriana- los expertos concluyen que se trata de "un singular yacimiento formado por cuevas artificiales abiertas en un frente de roca en las que se asentó una comunidad monacal de época paleocristiana que perduró durante el dominio musulmán".

Las conclusiones de los expertos otorgan por tanto más antigüedad de la que en principio se creía, pues como en enero del año pasado informó La Opinión, antes del análisis de la Junta se habló de la posibilidad de que fueran de época mozárabe, es decir del periodo musulmán.

El informe también añade que a partir del XVIII el complejo se utilizó como cantera y tras su abandono se abrieron nuevas cavidades que se emplearon como cuadras de animales.

Exterior de las cuevas de Churriana en el verano de 2019.

Por otra parte, y aunque el informe no lo detalla, en el complejo se localizaron dos posibles iglesias rupestres, la segunda de ellas en junio de este año y que para el profesor de la UMA, Carlos Gozalbes Cravioto, no hay duda de que cumplieron esa función.

La importancia de los hallazgos ya motivaron que el pasado mes de julio el Parlamento andaluz acordara medidas cautelares urgentes de protección.

Con la decisión de la Consejería de Cultura, lo que queda en el aire es la promoción de más de 200 viviendas previstas en el sector.

Para Maricruz Torres de la asociación ecologista Ciriana, el colectivo que ha reivindicado la protección de las cuevas, "las casas ya no caben porque por un lado van a chocar con la ampliación del cementerio, que está prometido aunque no cumplido y por otro con el yacimiento". Para la ecologista, si se delimita el yacimiento arqueológico "a lo mejor la promoción se queda en 20 o 30 casas, porque iban a ser adosadas y no sé si va a compensar".

La portavoz de Ciriana se congratuló por esta protección y quiso dar las gracias al profesor Carlos Gozalbes Cravioto por su respaldo. A este respecto, indicó que el experto ya localizó en la probable iglesia rupestre algún signo que podría provenir del cristianismo primitivo oriental, en concreto una posible cruz ansada o egipcia.

La asociación Ciriana confía en que, a la hora de planificar el espacio para poder abrirlo al público, se tenga en cuenta el anteproyecto que presentaron en marzo de este año alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, coordinados por el profesor José María Romero, a quien Ciriana también quiere agradecer su colaboración.

El anteproyecto plantea en la parcela, de unos 82.000 m2, la protección de las cuevas mediante una estructura exterior de madera ligera y la creación de un sendero elevado también de madera.

También contempla la recuperación del ecosistema con la plantación de vegetación baja y media así como un parque de esculturas y pequeños pabellones de madera multiuso, con un coste de 1.300.000 euros.

Con la protección integral reclamada para la Junta el futuro de esta gran parcela de Churriana ha cambiado por completo.