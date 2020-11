«El hormigón limpio de estructura es lo que más cotiza en la planta recicladora»

El CEO de esta empresa malagueña, heredera de Aristerra, quiere poner el acento en la visibilidad de esta actividad «limpia». La empresa malagueña está ultimando los detalles para cumplir algunos de los ODS que la ONU propugna para el año 2030.

¿Cómo surgió la idea de una empresa para el reciclado y el tratamiento de residuos?

Cuando nosotros entramos, allá por el 2013, hace ya siete años, la empresa ya estaba constituida con ese objeto, era Aristerra. Lo que hemos hecho nosotros es darle mucho más volumen. Era una planta de 25.000 metros cuadrados y ahora tenemos una superficie en planta de 90.000 metros. Lo que hemos hecho en estos años de gestión es poner el acento en la expansión y sobre todo en la visualización de la misma.

Explíqueme cómo es el tratamiento y el reciclaje de residuos de materiales de construcción que llevan a cabo en su empresa. ¿Es un proceso muy complejo?

Hay distintos tipos de residuos, los de la construcción que vienen limpios y seleccionados de obra a través de distintas cubas. En destino seleccionamos hormigón, RCD (Residuos de Construcción y Demolición) o el que llamamos sucio (separar plástico, madera y cartón). El RCD es el más común y lo depositamos en unos sectores para que sean seleccionados por unos molinos, que a su vez lo van moliendo y transformando en distintas materias primas y materiales procesados: hormigón, arena, macada y grava (el hormigón). El RCD suele llevar azulejo, cerámica y asfalto en unos determinados porcentajes para que cumpla la normativa. El hormigón limpio de estructura es el elemento más cotizado en la planta de reciclaje, y de este sacamos el artificial. También tenemos tierras vegetales procedente de excavaciones en Málaga: pueden ser arenosas (las extraemos de la zona de Sacaba, de las Torres, etc.), y cribadas son muy buenas para regenerar playas o tapar tuberías. Luego están las tierras vegetales que son usadas en parques y jardines. Roster ha gestionado en 2019 190.000 toneladas de la construcción y demolición. Además, la generación de áridos reciclados por nuestra empresa asciende a 180.000 toneladas al año, lo que supone un 93% de valorización.

Málaga es una de las ciudades pioneras y en las que hay pliegos de uso específicos para los áridos reciclados. ¿No es así?

Efectivamente, el Ayuntamiento de la capital es pionero en España por tener un catálogo de usos específicos de los áridos reciclados. Además este catálogo está siendo usado en ciudades de la talla de Madrid, Bilbao, Mallorca y Barcelona. Nuestro problema es que nos empeñamos en no darle visibilidad. En la actualidad, a las empresas que ejecutan obras en Málaga no se les exige un certificado de gestión de residuos (hay que tener en cuenta que el 70% de las que se llevan a cabo en Málaga son privadas y por lo tanto la ley no obliga a ello). Es más necesario que nunca fomentar el uso de este material reciclado. La Ley de la Junta de Andalucía ya lo dice: hay que usar este material, siempre que haya, antes que el uso de cantera, con precios consensuados para que nadie quede disconforme (con los mismos precios que el de cantera). No se usa por determinadas «decisiones técnicas» o por un uso no controlado de otros materiales que no cumplen la normativa.

Además la otra empresa del grupo, Construcciones Fearral, utiliza en sus trabajos esos materiales reciclados.

Cada vez que hacemos una ejecución o una actuación intentamos trabajar con estos materiales reciclados En construcciones Fearral hacemos demoliciones selectivas, no contaminamos un material con otro, para valorizarlo en un 80 o 90 por ciento de los materiales que vamos a demoler. Hoy hemos iniciado la demolición de la antigua cárcel de Málaga y haremos una estricta clasificación de los residuos. Esta es nuestra apuesta más clara por una economía circular.

Hablando de economía circular ¿Qué opina de ella?

La economía circular pasa por la valorización de los materiales. Un producto que no tenía actividad, demolido, en vez de tirarlo al vertedero, le estoy dando un valor y una segunda actividad. La valorización es lo más importante de la economía circular en la gestión de residuos. Muy pronto la empresa va a estar involucrada en los ODS que ha marcado la ONU para el año 2030.