"La sostenibilidad es una palanca de la estrategia de nuestro negocio"

García Alonso cree «claves» la educación y las políticas de comunicación para involucrar a la sociedad en temas ambientales. La multinacional lleva mucho tiempo jugado un papel dinamizador de una sostenibilidad que le hace ser más competitiva y que da respuesta a clientes cada vez más exigentes.

¿Qué opinión le merece a Coca-Cola la sostenibilidad y la transición hacia un nuevo modelo productivo?

Desde hace tiempo Coca-Cola decidió pasar del compromiso a la acción. Estamos convencidos de que nos encontramos en un momento clave para seguir actuando, para ello hemos refrendado declaraciones como Green Recovery, impulsada por la Unión Europea, o Recover Better, convocada por la iniciativa The Science Based Targets, el Pacto Mundial de Naciones Unidas y la coalición We Mean Business, a través de las que instamos a gobiernos y agentes sociales a incluir en sus planes de recuperación post Covid-19 medidas que aceleren la transición hacia una economía verde, más sostenible e inclusiva.

¿Qué medidas han tomado ya para hacer frente a esta nueva realidad?

Queremos un mundo más sostenible y queremos jugar un papel dinamizador. Trabajamos en nuestra estrategia de sostenibilidad «Avanzamos», que actúa sobre 6 pilares o áreas de actuación: nuestras bebidas, envases, nuestra sociedad, el agua, clima y la cadena de suministro. Esta estrategia incluye más de 80 medidas con objetivos claros e indicadores que vamos midiendo y cuyo desempeño reportamos anualmente. Con ellas contribuimos a 14 de los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) planteados por la ONU.

¿Estamos cerca o lejos de que la sostenibilidad sea un indicador de la competitividad de empresas como Coca-Cola

En Coca-Cola somos de la opinión de que la sostenibilidad tiene que ser una palanca de la estrategia de nuestro negocio. Y en nuestro caso lo es, somos aún más competitivos cuanto más sostenible seamos. Un ejemplo y reconocimiento de ello es la inclusión de Coca-Cola European Partners, por quinto año consecutivo, en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), considerado el índice bursátil más importante del mundo en materia de gobernanza y sostenibilidad, y un referente para los inversores que aplican en su estrategia criterios ESG (ambiental, social y de buen gobierno).

¿Se hace necesaria una educación ambiental y con mejores políticas de comunicación hacia la población para concienciar de lo grave de la situación actual y de la necesidad de iniciar una transición hacia lo sostenible?

La educación y las políticas de comunicación son clave para sensibilizar e involucrar a la sociedad en temas ambientales. Sin la implicación social y ciudadana no se puede avanzar y no se pueden conseguir los objetivos y retos marcados. En este sentido, desde Coca-Cola, en todos nuestros proyectos hacemos mucho hincapié en estos aspectos.

¿Cómo están gestionando sosteniblemente hablando el tema del plástico y del agua dentro de Coca-Cola?

Queremos que la totalidad de los envases que ponemos en el mercado se puedan recoger, reciclar o reutilizar. Estamos eliminando plásticos innecesarios o difíciles de reciclar, como las anillas agrupadoras de latas. Respecto al agua, queremos reducir en un 20% el agua que utilizamos en nuestra fabricación para 2025. Entre 2010 y 2019 redujimos el consumo de agua un 15,54%, un 4% solo en el último año. En 2019, además, se devolvieron a la naturaleza un total de 3.782 millones de litros, un 15% más que en 2018.

¿Tienen la certeza de que los consumidores de Coca-Cola demandan cada vez más productos sostenibles?

Desde Coca-Cola sabemos que la sociedad cada vez tiene más en cuenta la sostenibilidad en sus decisiones de compra. 1 de cada 5 compradores dicen que, desde que se iniciara la pandemia, han empezado a adquirir hábitos más respetuosos con el medio ambiente.