ETA y la Guerra Civil desembarcan en el debate de dos mociones sobre violencia de género

Todos los grupos presentes en la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga han apoyado este jueves, cuando faltan pocos días para el 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contras las mujeres, dos mociones presentadas por el PSOE y Adelante, respectivamente: en la primera, el Pleno ratifica el compromiso firme de la ciudad con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia sobre las féminas, entre otros muchos puntos; en la segunda, se acuerda crear un centro municipal de atención a las víctimas de violencia sexual, con un teléfono que las atienda 24 horas al día y con personal que las acompañe en el penoso proceso judicial que se desata tras una agresión. Pero durante el debate, y antes de llegar a la unanimidad, los partidos se han reprochado mutuamente las compañías que usan para sacar adelante sus propuestas, como Vox para PP y Cs para gobernar en Andalucía y Bildu, a nivel nacional, para aprobar los presupuestos (el PSOE y Unidas Podemos). Han acabado hablando, cómo no, de los muertos de la Guerra Civil y de ETA.

La primera en disparar al gobierno andaluz ha sido la edil socialista Rosa del Mar Rodríguez, quien ha dicho que cuatro de cada diez mujeres adultas han sufrido acoso sexual y que España sigue siendo el burdel de Europa, para luego criticar que el pasado miércoles la Junta haya aprobado los presupuestos de 2021 con el apoyo de Vox, "un partido negacionista", de forma que no existen ayudas ni subvenciones desde hace casi dos años para más de 200 colectivos feministas. En esas cuentas, por ejemplo, ha dicho, se sufraga el pin parental.

Noelia Losada, portavoz de Cs, ha contestado que "parece que la violencia de género sólo le preocupa al PSOE, nos preocupa a la mayoría de mujeres y hombres" y ha criticado que, si hay que hablar de "compañeros de viaje, habría que fijarse en el partido que "no condena 800 atentados terroristas" en los que se ha apoyado el PSOE para sacar adelante las cuentas de 2021 en el Estado. Paqui Macías, edil de Adelante, confluencia en la que están Unidas Podemos e IU, ha arremetido también contra la Junta de Andalucía por su política de Igualdad y el recorte de recursos para este fin, según ha reflexionado, para criticar las palabras de Losada, porque "ETA dejó de matar hace 10 años, en lo que fue un triunfo de la democracia y a las mujeres nos asesinan un día sí y otro no por la violencia machista". Losada le ha respondido que no le da "la gana" de olvidar las muertes provocadas por el terrorismo etarra, frente a la actitud de los concejales de Adelante, "ustedes nos traen aquí los muertos de la Guerra Civil todos los días". "¿Quiere que olvidemos que ETA dejó de matar hace 10 años, cuando ustedes nos traen aquí los muertos de la Guerra Civil todos los días?", se ha preguntado la también concejala de Deporte y Cultura.

Finalmente, las dos mociones han salido adelante con el apoyo unánime de todos. Así, se insta al equipo de gobierno a impulsar o reforzar las medidas contenidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género y el Pacto de Estado, se le piden recursos económicos y humanos para reforzar el negociado de Violencia de Género municipal, se insta al Consistorio a promover acciones de sensibilización acerca de la violencia machista sobre mujeres mayores de 65 años, se reclama al Consistorio apoyo a las féminas que viven en núcleos diseminados y se compromete la Administración local a colaborar con entidades y asociaciones civiles que luchan contra esta lacra, además de comprometerse el equipo de gobierno a aislar a las opciones políticas que nieguen esta lacra o duden de la necesidad de impulsar políticas públicas al respecto.