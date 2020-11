Salvador Rueda pervive en la biblioteca digital

La web más prestigiosa del Hispanismo, la Biblioteca Digital Miguel de Cervantes (www.cervantesvirtual.com), acoge desde 2013 al que fue el primer autor malagueño de su selecta lista, el poeta Salvador Rueda (Benaque, 1857-Málaga, 1933).



La web está respaldada por la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que preside Mario Vargas Llosa, y en ella se encuentran los escritores en español más reconocidos de todos los tiempos.



La incorporación de Salvador Rueda fue posible gracias al trabajo de las profesoras de Filología Española de la Universidad de Málaga Maribel Jiménez y Amparo Quiles, quienes, en estos siete años transcurridos, no han dejado de actualizar el portal digital del poeta para que siga siendo la principal referencia que puede encontrase en la red sobre su vida y obra.



«Este es un portal muy serio, no es un blog de copiar y pegar, aquí un comité de selección te tiene que dar el visto bueno al proyecto de un autor, que se actualiza y se revisa. A mis alumnos siempre les digo que hay que ir al Cervantes Virtual», cuenta esta semana Amparo Quiles, que resalta que el objetivo de esta iniciativa «es facilitar la labor al alumnado, al académico y al lector, y que sea un portal vivo».



El encuentro con La Opinión tiene lugar en el Parque, junto al monumento a Salvador Rueda inaugurado en 1931. La profesora aprovecha para destacar que con la actualización de este año, realizada en octubre, se ha producido la mayor incorporación de obras digitalizadas en abierto del poeta, pues el portal ha pasado de 20 a 51 obras, no sólo de poesía, también de teatro, cuentos, novela o ensayo, la mayoría de difícil acceso y sin ediciones modernas.



«Las 20 iniciales eran del Archivo Municipal de Málaga y alguna que teníamos nosotras y ahora hemos aprovechado que la Biblioteca Nacional de España ha liberado las obras de algunos autores», explica.



Amparo Quiles señala además que el portal de Rueda ha recibido desde su puesta en marcha cerca de 40.000 visitas, una cifra que provienen no sólo de España, también de casi todos los países hispanoamericanos, o con presencia hispana como Estados Unidos, además de otros como Canadá o Bélgica.

Pese a que Salvador Rueda fue un autor que en vida pasó del ´estrellato´ -incluida una fallida propuesta al Premio Nóbel- al declive de su fama, la profesora de la UMA pone como ejemplo este portal para constatar que el poeta modernista sigue interesando a lectores y expertos, y de hecho la página es citada en numerosos trabajos, artículos y tesis doctorales.



En cualquier caso, Amparo Quiles, que quiere destacar el trabajo de su compañera Maribel Jiménez, subraya que la tarea de actualización no ha terminado pues en el portal de Rueda sólo hay una pequeña porción (21 artículos) de su obra periodística, una parte de ella en Hispanoamérica.



Además, quedarían sus prólogos, en los que el malagueño volcó toda su teoría literaria, sin olvidar los artículos que sobre el poeta realizó el fallecido catedrático de la UMA Cristóbal Cuevas y que a las dos profesoras, alumnas de Cuevas, les gustaría incluir.



En suma, nuevas pistas para futuros trabajos de fin de grado, tesis doctorales pero también horas de disfrute lector con Salvador Rueda.