Así serán las luces de Navidad durante la pandemia

Las luces de Navidad en Málaga se adaptarán a la situación que se vive con la pandemia de la Covid. El encendido volverá a ser el último viernes de noviembre, que este año será el día 27, pero el Ayuntamiento de Málaga ha tenido que renunciar al gran acto que se vive en el Centro con este motivo. Ni concierto, ni animación, ni cuenta atrás. Simplemente, llegada la hora (sobre las 18.30 horas), las luces se encenderán sin más.

El modelo de luces elegido mantiene la misma línea del año pasado, recreando un bosque encantando de luces y brillo en la calle Larios y principales calles del Centro. De hecho, la principal característica de esta decoración es que juega con el sol para dar ambiente también durante el día, mediante reflejos y juegos con cristales de colores.

No será el único cambio. Los llamados 'light shows', que han protagonizado la calle Larios en los últimos años con una afluencia de decenas de miles de personas para disfrutar del espectáculo de luces y música, han sido descartados para evitar aglomeraciones. Ximenez Iluminación ha adaptado estos espectáculos a la nueva situación con el coronavirus. En lugar de establecer pases de espectáculos de luz y sonido en horas determinadas, contará con música ambiental continua para el disfrute de todos los que transiten por la zona. No irá acompasada con las luces ni tendrán mucho volumen, pero al menos reforzarán el ambiente navideño del Centro de forma sutil.

Los montajes de los proyectos se están abordando, además, con mucho tiempo de antelación para prevenir contagios por covid-19 y aplicando el protocolo sanitario requerido: uso de mascarillas, toma de temperatura y realización de pruebas serológicas.

No será el único sacrificio de esta Navidad, para la que ya se ha anunciado que no habrá Cabalgata de Reyes y en la que las fiestas de Fin de Año pasarán a mejor vida para evitar grandes concentraciones de personas. Incluso las reuniones familiares parece que estarán limitadas, aunque todavía no se conocen las condiciones que habrá vigentes en un mes, muy vinculadas a la situación sanitaria.

A cambio, el Ayuntamiento sí mantiene los puestos del Parque, que abrirán y comenzarán su actividad el 30 de noviembre, estrenando un nuevo modelo de caseta y reforzando las medidas para intentar que haya un paso fluido de personas y sin aglomeraciones.