El alcalde anuncia que recuperará la zona azul en La Cruz del Humilladero

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha aprovechado la rueda de prensa previa al Pleno del grupo Popular, celebrada a través de medios telemáticos por la pandemia del covid-19, para anunciar que va a recuperar el proyecto de implantar la zona azul o SARE en La Cruz del Humilladero, una zona en la que Movilidad ya intentó llevarlo a cabo pero se encontró con el rechazo de parte de los vecinos y de la oposición, aunque había comerciantes que la apoyaban. Además, ha destacado que tanto esta zona azul de La Cruz del Humilladero como la impuesta a partir del 14 de diciembre en Huelin estarán a prueba durante seis meses y, si no funcionan, se quitarán.

De la Torre ha hecho estas declaraciones al albur de una moción presentada hoy el portavoz socialista, Daniel Pérez, quien propone a los grupos que el Pleno inste al equipo de gobierno y a Smassa a que eliminen la zona azul de las calles del barrio de Huelin de manera inmediata. Solicitan los socialistas, además, que se haga una consulta ciudadana antes de crear nuevas zonas azules y reclaman en un tercer punto que el regidor cumpla "su compromiso" con los vecinos de La Cruz del Humilladero para constitur una mesa que aborde la necesidad de aparcamiento en los barrios aledaños, así como que pinte de blanco las plazas que fueron delimitadas como SARE. Curiosamente, el regidor aprovechó la valoración de estas propuestas para destacar que el SARE en Huelin estará a prueba seis meses y en Cruz de Humilladero se retoma la idea ya desechada hace meses y que causó gran polémica y agrios debates en plenos y comisiones. Cabe recordar que los hosteleros mostraron su apoyo hace unos días a la zona azul en Huelin. De hecho, la pidieron ellos, según confirmaron en un comunicado.

"Quiero ser transparente y claro, es lógico que si implantamos la prueba en Huelin lo hagamos en La Cruz del Humilladero", ha dicho el alcalde. "Hay que ir pensando en este tema, se ha debatido, había mucha gente partidario de ello, otros que dudan, yo creo que las dudas hay que despejarlas no en teoría, no pensando u opinando sin tener la certeza. Daremos todas las facilidades", ha indicado, para después precisar que en Cruz de Humilladero, incluso, han hecho campañas de apoyo al comercio para que los clientes aparquen más barato, que se ha buscado una zona de aparcamiento en la zona en la que se soterró el tren para aliviar así la falta de plazas de estacionamiento, y además se están buscando otras fórmulas para que el personal de las tiendas y negocios tenga precios especiales al aparcar en la zona en la que trabajan, algo que podría extenderse a toda la ciudad.

El regidor ha indicado que el SARE en La Cruz del Humilladero va, incluso, en el programa electoral, "hablamos de SARE con consenso, como hemos hecho estos años, pero yo he vivido situaciones en las que, sin argumentos, porque es muy difícil encontrar un argumento para decir que no lo quieres a prueba; esa prueba, si no hay un funcionamiento eficaz, se retira". Ha añadido que él se acerca a los enfoques enfrentados, es decir, a quienes le han pedido la implantación del SARE en Huelin y en La Cruz del Humilladero y a quienes lo rechazan. "Cómo se despejan las dudas: con una prueba". En ambas zonas las pruebas durarían un semestre.

El alcalde ha indicado que siempre que han implantado la zona azul en un barrio se ha hecho con el máximo consenso vecinal y con los comerciantes, ha destacado que así se hizo, por ejemplo, en El Palo, para reseñar luego que la rotación, según el número de plazas en zona azul que hay, multiplica por entre cinco y siete la cifra de estacionamientos disponibles. En referencia a la zona azul de Tomás de Echeverría, ha destacado que el equipo de gobierno ha tratado de que "no haya perjuicio para los residentes, que tienen un precio especial, además el SARE en la capital es de los más baratos de España".

En el caso de Huelin, ratifica De la Torre que se plantea por parte de los hosteleros y de algunos vecinos, "por lo que ponerlo a prueba es una cosa muy democrática, donde se ha puesto a prueba la gente está contenta y satisfecha". Y en este instante agregó: "En La Cruz del Humilladero se va a hacer también", para concluir con la frase: "Si en seis meses no funciona, se retira, pero creo que los propios vecinos pedirán que siga". Lo que sí es cierto es que este proyecto va a generar, de nuevo, una amplia polémica entre el equipo de gobierno y la oposición, así como los vecinos, hosteleros y comerciantes de ambas zonas.