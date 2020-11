Cerca del 80% de las víctimas de violencia de género en Málaga no habían denunciado

El Teléfono de Atención a las Mujeres implantado en la comunidad autónoma ha contestado a 6.234 llamadas, lo que supone un incremento del 36% con respecto a 2019.

Vuelve un 25-N más, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una efeméride en la que se vuelve la vista atrás para ver todo lo que queda por delante.



Desde que existen registros, 42 mujeres han sido asesinadas en Málaga a manos de sus parejas. Cerca del 80% de las víctimas no habían denunciado o, al menos, no consta que lo hiciera, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.



«No es fácil tomar esa decisión. El agresor se ha encargado de machacar no solo físicamente sino psicológicamente con una pérdida de autoestima, de confianza en sí misma, de incapacidad», explica Alberto Arnaldo, gerente de Agise, la entidad encargada de la gestión de los recursos de acogida en Andalucía, quien además recuerda que para acceder a los centros de emergencia ante una situación de maltrato no es necesaria la existencia de una denuncia, no así en las casas de acogida, donde las usuarias deben haberla interpuesto.



«Cuando la víctima toma conciencia de que no puede seguir, que tiene que romper, empezamos a trabajar su recuperación. A partir de ahí empieza a sentir que sus derechos vulnerados le pertenecen y tiene derecho a ser feliz».



A lo largo de esos 17 años de registros oficiales, la violencia de género también ha quitado la vida a tres menores y once han quedado huérfanos en la provincia.



Y pese a las reiteradas campañas de concienciación, la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004) y e incluso la existencia de un Pacto de Estado (2017), lo cierto es que esta lacra continúa colándose en demasiados hogares y en demasiadas «relaciones» que perpetúan el maltrato y la violencia.



Actualmente, 3.310 mujeres cuentan con protección activa por ser víctimas de violencia de género, según subraya la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación.

Pandemia

Con la declaración del estado de alarma, a mediados de marzo, las altas diarias en el Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) se triplicaron, prácticamente hasta mediados de junio.

El 45,4% de las mujeres que accedieron a VioGén tienen entre 31 y 45 años, aunque los casos de maltrato afectan en un amplio abanico, tanto a mujeres de más de 65 años - 74 casos activos en la provincia- hasta jóvenes de entre 14 y 17 años -42 casos activos-.



«Esto es un fracaso colectivo como sociedad terrible», lamenta Arnaldo, que incide en las nuevas formas de acoso y violencia a través de las redes sociales. «Los patrones de comunicación siguen siendo muy machistas, muy masculinos y siguen estableciendo relaciones muy tóxicas en los jóvenes. No hay más que pasearse por las puertas de los institutos de nuestros barrios».



En los primeros meses de pandemia, el teléfono de Atención a Víctimas de Violencia de Género, el 016, vivió el mayor pico en lo que va de año en abril, cuando se atendieron 360 llamadas.



Hasta septiembre, esta línea ha recibido 2.650 llamadas, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, lo que supone un incremento de más de un 40% en las llamadas con respecto a 2019, cuando se registraron 1.884.



En la misma línea, el Teléfono de Atención a las Mujeres (900 200 999) ha contestado en Málaga 6.234 llamadas en lo que va de año, un 36% más atendiendo a lo que se asumió en 2019. A través de esta línea se han gestionado 122 acogimientos, un 54% más que el año pasado, tal y como refleja el Centro Provincial de la Mujer en Málaga en su balance.



«Una llamada puede ser la puerta de salida de tu situación de violencia y la puerta de entrada a un sistema de atención integral en el que te vamos a acompañar garantizando tu seguridad y las de tus hijos, hijas y personas dependientes», manifestó la asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Málaga, María Encarnación Santiago, en la presentación de la campaña institucional de la Junta «Yo reacciono» con motivo del 25-N.



Hasta septiembre, el Centro Provincial de Málaga y los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM) han asesorado a 2.535 mujeres por violencia de género, lo que supone un 9% con respecto a 2019.



«Las mujeres tienen que saber que no están solas, y que ni la pandemia va a frenar la ayuda incondicional del Instituto Andaluz de la Mujer, a través de la línea 900 200 999 que salva vidas, de la red de casas de acogida o de todos los centros provinciales y municipales con una atención integral para acompañar a estas mujeres en el proceso de salida de su situación de violencia», destacó Santiago.